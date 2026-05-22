Melodia pentru copii „Baby Shark” a trecut de un miliard de redări pe Spotify

Versiunea în limba engleză a piesei „Baby Shark”, cântecul popular în rândul copiilor produs de Pinkfong, a depășit vineri, 22 mai, 1 miliard de redări pe Spotify.

În prezent, melodia are 1.000.028.768 de redări. Baby Shark, cunoscută pentru refrenul său captivant, este un cântec pentru copii îndrăgit de cei mici din întreaga lume datorită melodiei simple și refrenului ușor de reținut.

În 2022, „Baby Shark Dance” a devenit în mod oficial primul din lume care a depășit 10 miliarde de vizualizări pe Youtube. În prezent, videoclipul produs de Pinkfong are aproape 17 miliarde de vizualizări, cele mai multe înregistrate pe YouTube.

Pinkfong este un brand educațional sud-coreean pentru copii, realizat în limba engleză de compania The Pinkfong Company, cunoscută anterior sub numele Smart Study și Smart Books Media.

Conținutul Pinkfong este format în principal din cântece pentru copii, cel mai cunoscut fiind versiunea melodiei Baby Shark. Canalul include cântece, povești și dansuri prezentate de o vulpe roz numită Pinkfong.

Potrivit Korea JoongAng Daily, „Baby Shark” a debutat anterior pe locul 32 în clasamentul american „Top 100 Billboard Hot”, în 2019, rămânând în top timp de 20 de săptămâni consecutive.

În același an, a ajuns până pe locul 6 în clasamentul britanic „Top 100 al Single-urilor Oficiale”.

Baby Shark a primit și certificări importante, inclusiv Discul de Diamant din partea Asociația Industriei Muzicale din America și de cinci ori Discul de Platină din partea Industria Fonografică Britanică (BPI).