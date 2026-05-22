Detalii despre diagnosticul ascuns al lui Dan Petrescu. Tehnicianul dă dovadă de forță mintală: „Se joacă cu bolile!”

Mihai Stoica, oficial al FCSB, a transmis vești pozitive despre starea lui Dan Petrescu, retras pentru o perioadă din activitate în cursul anului 2025. Oficialul a povestit că a vorbit recent cu fostul antrenor și că acesta pare mult mai bine, atât fizic, cât și psihic.

Din dialogul desfășurat, Stoica a înțeles că Petrescu își păstrează optimismul și încearcă să treacă peste problemele medicale. Deși a evitat să ofere detalii despre afecțiunea de care suferă tehnicianul, Mihai Stoica a insistat asupra forței mintale a acestuia.

„Din voce e foarte bine!”

El a făcut o paralelă cu situația prin care a trecut în trecut Mircea Sandu, subliniind că oamenii cu un psihic puternic pot depăși momente extrem de dificile.

„Am vorbit, chiar foarte mult, și din voce e foarte bine. (n.r. – Am înțeles că de vreo lună e la Bologna, face un tratament) Noi am vorbit alte chestii. Dan Petrescu se joacă cu bolile, cum s-a jucat și Mircea Sandu.

Oamenii puternici înving. Mircea Sandu a râs de boala aia al cărei nume nici nu trebuie pronunțat. A râs!”, a spus Mihai Stoica, conform Fanatik.

Posibilă revenire pe banca CFR-ului

Ioan Varga, omul care finanțează CFR Cluj, a vorbit despre o posibilă revenire a lui Dan Petrescu la echipă. Antrenorul a plecat de la club pe 21 august 2025, după eliminarea din preliminariile UEFA Conference League în fața suedezilor de la Hacken, scor 3-7 la general. Astfel s-a încheiat al patrulea său mandat la CFR, perioadă în care a condus echipa în 68 de partide.

Patronul clubului a explicat că despărțirea nu a avut legătură cu rezultatele slabe, ci cu problemele de sănătate ale tehnicianului.