Rețeta moldovenească se repetă la Erevan. Rusia a declanșat un război digital total pentru a bloca pașaportul european al Armeniei

Kremlinul apasă pedala de accelerație a dezinformării în Caucazul de Sud. Una dintre cele mai agresive și sofisticate campanii de manipulare din ultimii ani vizează în prezent Armenia, scopul fiind sabotarea și decredibilizarea alegerilor parlamentare programate pentru data de 7 iunie, transmite Euronews.

După eșecurile majore înregistrate de forțele pro-ruse în Republica Moldova, Ungaria și România, Moscova folosește toate pârghiile asimetrice rămase pentru a nu pierde definitiv controlul asupra unui fost aliat istoric. Schema de atac copiază aproape la indigo scenariul aplicat de serviciile secrete rusești în toamna anului 2025, în timpul scrutinului de la Chișinău.

Sperietoarea războiului și „acordurile secrete” cu Parisul

Până la începutul lunii mai, monitorizările internaționale au identificat nu mai puțin de 343 de videoclipuri falsificate de tip deepfake. În spatele acestei operațiuni masive se află celebra rețea pro-Kremlin „Matrioșka”, o structură specializată în manipulare informațională care utilizează la scară largă instrumente avansate de Inteligență Artificială.

Narațiunea centrală injectată în spațiul public din Armenia mizează pe frică: o eventuală victorie a premierului în exercițiu, Nikol Pașinian, care candidează pe o platformă solid проєuropeană, ar urmat să târască țara într-un conflict militar direct cu Federația Rusă.

Pentru a oferi greutate acestei minciuni, laboratoarele de propagandă au lansat peste o duzină de clipuri trucate în care apar Nikol Pașinian și președintele francez Emmanuel Macron. Mesajul livrat publicului este halucinant: Franța ar sprijini politic Erevanul în schimbul unei promisiuni secrete ca Armenia să deschidă un front militar împotriva Rusiei imediat după alegeri. În plus, pe 11 mai, mașinăria de fake news susținea că în țară s-ar afla deja instructori NATO pregătiți să provoace un conflict de proporții.

Umbra rețelei Storm-1516 și tactica dezinformării financiare

Pe lângă fabrica de deepfake-uri, experții în securitate cibernetică au detectat activarea unei alte rețele rusești de manipulare, cunoscută sub codul Storm-1516. Monitorizată atent de serviciul de informații externe al Germaniei (BND) și de agenția de stat franceză Viginum, această structură este catalogată drept un instrument de destabilizare a instituțiilor democratice occidentale.

Potrivit cercetătorilor de la Universitatea Clemson, Storm-1516 acționează intens încă din luna ianuarie. Pe lângă atacurile politice clasice, rețeaua a lansat acuzații de corupție la adresa premierului armean, susținând în mod fals că acesta ar fi deturnat 11 milioane de dolari (9,5 milioane de euro) din fondurile Uniunii Economice Eurasiatice destinate digitalizării pentru a-și finanța ilegal campania electorală.

De la furia de la Kremlin, la amenințarea directă a lui Putin

Această ofensivă digitală fără precedent nu apare într-un vid politic, ci pe fondul unei rupturi tot mai pronunțate între Erevan și Moscova. La începutul lunii mai a avut loc primul summit UE-Armenia, un eveniment istoric ce a provocat iritare maximă la Kremlin.

La doar câteva zile după acest summit, în cadrul conferinței de presă organizate la Moscova cu ocazia Zilei Victoriei, președintele Vladimir Putin a transmis un avertisment brutal, trasând o paralelă periculoasă între Armenia și Ucraina. Liderul rus a avertizat că ambițiile Erevanului de a se integra în Uniunea Europeană ar putea atrage consecințe similare cu cele de pe frontul ucrainean.

De altfel, Moscova încearcă să inverseze realitatea, acuzând Occidentul de ingerințe. Încă din ianuarie, diplomația rusă pretindea că Uniunea Europeană ar împinge liderii armeni spre falsificarea scrutinului parlamentar – o retorică identică cu cea folosită împotriva Chișinăului înainte ca forțele проєuropene din Republica Moldova să câștige alegerile.

Armenia face pași fermi spre ieșirea de sub umbrela Moscovei. Nikol Pașinian a declarat recent, fără echivoc, că țara sa nu mai este aliatul Rusiei în dosarul ucrainean și a confirmat trimiterea de ajutoare umanitare către Kiev. Rămâne de văzut dacă reziliența societății armene va fi suficient de puternică pentru a rezista asaltului informațional de la Kremlin sau dacă manipularea digitală va reuși să blocheze drumul Erevanului către Vest.