Parlamentul European condamnă acuzațiile Rusiei la adresa statelor baltice: „Niciun stat membru nu trebuie amenințat sau intimidat”

Conferința Președinților din cadrul Parlamentul European a condamnat ferm acuzațiile formulate de Federația Rusă împotriva Letoniei, Estoniei și Lituaniei, pe care le consideră „nefondate și periculoase”.

Rusia a acuzat statele baltice că ar pregăti acțiuni ostile împotriva sa sau că ar permite folosirea teritoriului, spațiului aerian ori infrastructurii lor militare pentru atacuri împotriva Federației Ruse, potrivit declarației oficiale. Autoritățile letone au respins categoric aceste acuzații, catalogându-le drept dezinformare.

Liderii Parlamentului European au transmis că astfel de afirmații fac parte dintr-un model mai amplu de intimidare, provocare și răspândire de informații false îndreptate împotriva statelor membre ale Uniunii Europene.

Oficialii europeni au atras atenția și asupra incidentelor repetate privind pătrunderea unor drone neidentificate în spațiul aerian al statelor baltice, subliniind că aceste acțiuni contribuie la creșterea tensiunilor și a instabilității în regiune.

„Niciun stat membru al Uniunii Europene nu trebuie amenințat, intimidat sau supus presiunilor din partea Rusiei. Securitatea statelor baltice este securitatea Uniunii Europene în ansamblu”, se arată în comunicatul Conferinței Președinților.

Instituția europeană a cerut Comisiei Europene, Înaltului Reprezentant pentru Politică Externă și Consiliului UE să continue sprijinul acordat Estoniei, Letoniei și Lituaniei, în coordonare cu NATO, pentru consolidarea supravegherii spațiului aerian, dezvoltarea capacităților anti-dronă și întărirea măsurilor de reacție în fața unor noi incidente.

Totodată, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis într-o postare pe platforma X că „intimidările și provocările Rusiei împotriva Letoniei, Estoniei și Lituaniei sunt inacceptabile și sporesc tensiunile din regiune”.

„Suntem ferm alături de statele baltice. Niciun stat membru nu ar trebui amenințat de Rusia. Securitatea țărilor baltice este securitatea Europei”, a transmis Roberta Metsola.