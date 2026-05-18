Negocierile de pace în Ucraina stagnează. Rusia susține că nu a primit semnale din partea Kievului pentru reluarea tratativelor

Moscova afirmă că nu a primit până în prezent niciun semnal din partea autorităților de la Kiev privind disponibilitatea pentru o nouă rundă de negocieri menite să ducă la soluționarea războiului din Ucraina.

Declarația a fost făcută de viceministrul rus de Externe, Mihail Galuzin, într-un interviu acordat publicației ruse „Izvestia”, preluat de agențiile TASS și News.

„Nu am primit niciun semnal din partea Kievului cu privire la disponibilitatea sa de a realiza progrese semnificative în soluţionarea conflictului”, a afirmat diplomatul rus.

Oficialul de la Moscova a reiterat condițiile impuse de partea rusă pentru reluarea negocierilor, susținând că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui să ordone încetarea focului și retragerea trupelor ucrainene din Donbas și din regiunile pe care Rusia le consideră parte a teritoriului său.

„Abia atunci va fi posibil să se negocieze parametrii specifici ai unei păci cu adevărat cuprinzătoare, juste și durabile”, a declarat Galuzin.

Acesta a admis că eventualele discuții de pace ar reprezenta „un proces de negociere dificil”, însă a subliniat că Rusia este pregătită să participe la astfel de tratative.

În paralel, viceministrul rus de Externe a precizat că există progrese în ceea ce privește rezolvarea unor probleme umanitare generate de conflict. Potrivit acestuia, se lucrează activ la schimburile de prizonieri de război, repatrierea civililor și reunirea familiilor separate de război, în special a copiilor cu părinții lor.

Ucraina dorește ca Europa să contribuie la relansarea eforturilor de pace blocate cu Rusia prin promovarea unui prim pas limitat: oprirea atacurilor asupra aeroporturilor de ambele părți.

Ideea, lansată de ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha, le-ar oferi liderilor europeni un rol concret în diplomație într-un moment în care negocierile conduse de Statele Unite între Moscova și Kiev au încetinit, iar președintele rus Vladimir Putin a arătat puțin interes pentru un acord mai amplu care să pună capăt războiului. Propunerea s-ar concentra pe un acord limitat între Moscova și Kiev privind abținerea reciprocă de la lovirea aeroporturilor.