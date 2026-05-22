Becali l-a umilit pe Tavi Popescu, după ce mijlocașul FCSB a râs cu lacrimi de selecția lui Hagi: „A făcut-o din prostie. Are impresii despre el!”

Octavian Popescu a intrat în atenția publicului după o reacție avută pe Instagram la adresa lotului lărgit al naționalei, anunțat recent de Gheorghe Hagi.

Fotbalistul de la FCSB a redistribuit lista preliminară a jucătorilor convocați și a adăugat emoji-uri ironice, sugerând că situația i s-a părut amuzantă. La scurt timp însă, postarea a fost ștearsă de pe contul său oficial.

Mesajul a atras imediat atenția în online, mai ales în contextul în care Popescu nu a mai avut prezențe constante la prima reprezentativă. Ultima dată când mijlocașul a evoluat pentru România a fost în martie 2023, într-un meci câștigat cu Belarus, scor 2-1, în campania de calificare la EURO 2024, din poziția de rezervă.

De-a lungul timpului, Octavian Popescu a bifat șapte meciuri pentru selecionata de seniori, fără să contribuie decisiv pe tabelă.

„N-a făcut-o din răutate. A făcut-o din prostie!”

Gigi Becali, patron la FCSB, i-a plătit lui Popescu cu aceeași monedă, luându-l peste picior în contextul declarațiilor făcute. Mesajul a fost unul foarte clar, astfel că Becali și-ar dori mai puțină vorbă și mai multă muncă din partea mijlocașului.

„Nu este el în măsură să râdă de alți fotbaliști și nici nu a fost vreodată. Ar fi bine să joace fotbal. Nu i-o luați în nume de rău, că el, într-un fel asta e mai grav, n-a făcut-o din răutate. A făcut-o din prostie, de acolo se face așa ceva. Păi cum să faci așa ceva, când tu niciodată n-ai fost acolo.

Dacă avea 30-50 de selecții, cinci goluri, a calificat... pai dacă nici n-ai fost tu acolo, cum să râzi tu de alții? Are impresii despre el și asta este grav. Îmi pare rău că în ultimul timp parcă s-a mișcat mai bine, dar alta e să te miști din talent, alta este să arăți putere. El nu arată putere, el arată un talent. El nu folosește nici putere, nici forță!”, a admis Gigi Becali, conform digisport.ro.