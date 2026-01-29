Rușii pierd două avioane de vânătoare într‑o singură zi: Su‑30 și Su-34 distruse în regiunea Kursk și deasupra Mării Negre

Aviația Federației Ruse a suferit pierderi semnificative într-o singură zi, după ce două dintre cele mai performante avioane de vânătoare și bombardament – Su-30 SM și Su-34 – au fost distruse în locații diferite.

Potrivit rapoartelor, Su-34 s-a prăbușit în regiunea Kursk, în jurul orei 15:30. Aeronava aparținea Forțelor Aerospațiale Ruse și decolase de la o bază din regiunea Saratov pentru o misiune de luptă.

Accidentul nu ar fi fost cauzat de acțiunea forțelor ucrainene, ci de o defecțiune tehnică a aparatului. Echipajul aeronavei nu a supraviețuit, iar incidentul evidențiază vulnerabilitatea tehnică a aviației ruse, chiar și fără implicarea inamicului, scrie dialog.

În aceeași zi, Su-30 a fost doborât în Marea Neagră, cel mai probabil de forțele ucrainene, potrivit analiștilor militari. Incidentul s-a petrecut în timpul unei misiuni de seară.

Deocamdată, autoritățile ucrainene nu au emis o confirmare oficială, însă rapoartele și imaginile de pe rețelele sociale indică faptul că echipajul a fost ucis.

Aceste pierderi sunt importante pentru că implică două avioane de generația 4++, considerate coloana vertebrală a forțelor aviatice tactice rusești.