search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Rețeaua logistică internațională prin care Rusia se alimentează cu muniție și componente pentru arme

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

O rețea logistică internațională cu trei noduri alimentează masiv mașinăria de război a Rusiei. 

Arme nord-coreene în ucraina FOTO ARHIVĂ
Arme nord-coreene în ucraina FOTO ARHIVĂ

Coreea de Nord înarmează Rusia și primește în schimb tehnologii clasificate. Aproximativ 70% din muniția folosită de Rusia în războiul împotriva Ucrainei este fabricată în Coreea de Nord, relatează publicația japoneză Kyodo News, citând o analiză ucraineană a unor documente clasificate privind resursele militare ale Moscovei.

Aceste documente detaliază modul în care Rusia își procură provizii din Coreea de Nord și Iran, în timp ce reușește să eludeze sancțiunile occidentale asupra unor componente vitale pentru fabricarea de arme via China.

De la începutul războiului total din 2022, Phenianul a furnizat Moscovei aproximativ 6,5 milioane de muniții în schimbul tehnologiilor militare rusești.

Documentele analizate jurnaliști indică, de asemenea, transferul de tehnologii de apărare aeriană, spațiale, precum și ajutoare în valoare de 20 de miliarde de dolari. Documentele, ce datează din septembrie, conțin indicii și despre transferul tehnologiileor nucleare către Coreea de Nord.

De unde provin componentele electronice pentru tancuri și rachete

Dar și China a alimentat indirect mașinăria de război a Rusiei.

Moscova a obținut componente pentru rachete și tancuri produse în Japonia, Statele Unite și Europa prin intermediul Chinei, care se opune sancțiunilor occidentale impuse Rusiei din cauza invaziei Ucrainei.

Se estimează că aproximativ 90% din componentele electronice furnizate industriei de apărare rusești, inclusiv semiconductori, provin din China.

În schimb, Moscova furnizează Chinei resurse energetice, metale rare și bunuri cu dublă utilizare, civilă și militară, inclusiv componente pentru producția de aeronave și submarine.

Iranul ajută Rusia cu drone și explozibili și primește sisteme de apărare aeriană

Iranul a furnizat Rusiei aproximativ 2.200 de drone și tehnologii pentru producerea de explozibili. În schimb, Teheranul a primit sisteme de apărare aeriană și radare de la Moscova.

Un oficial ucrainean al apărării a subliniat că rețeaua logistică compusă din Coreea de Nord, China și Iranul susține invazia Rusiei în Ucrainei,  prelungind războiul, el subliniind în acest context că este necesară izolarea Moscovei prin sancțiuni occidentale.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani
digi24.ro
image
Horia Moculescu a murit. Compozitorul avea 88 de ani și era internat, în stare gravă, la Institutul ”Matei Balş”
stirileprotv.ro
image
Unde va fi ÎNMORMÂNTAT Horia Moculescu. La Bellu nu mai sunt locuri!
gandul.ro
image
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
mediafax.ro
image
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani. Nidia, fata maestrului, în lacrimi
fanatik.ro
image
Surpriză în cel mai recent sondaj. Ce loc ocupă Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei
libertatea.ro
image
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Explicațiile ministrului Cseke Attila
digi24.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
digisport.ro
image
MApN lămurește: de ce a cerut șeful Armatei ca românii să aibă provizii pentru 72 de ore
stiripesurse.ro
image
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
antena3.ro
image
57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri
observatornews.ro
image
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Gradele urcă din nou în termometre. Unde se încălzeşte vremea în următoarele zile
playtech.ro
image
Antrenor secund bombă pentru Filipe Coelho la Universitatea Craiova! A fost principal la FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Emma Răducanu, așa cum n-ai mai văzut-o niciodată
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
BREAKING! A MURIT Horia Moculescu!
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Ultimele clipe din viața lui Horia Moculescu! Ce s-a întâmplat în spital și cine i-a fost alături înainte să moară? Medicii de la „Matei Balș” fac dezvăluiri în premieră: „Acest final dramatic...”
wowbiz.ro
image
O, ce veste minunată! Bani în plus pentru bunici pe lângă a 13-a pensie de Crăciun
romaniatv.net
image
Se recalculează pensiile și încep plățile. Anunțul mult așteptat de la Casa de Pensii
mediaflux.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Maladia care l-a distrus pe Horia Moculescu. Boala dureroasă care l-a chinuit aproape 20 de ani. Ce i-a adus sfârșitul compozitorului
actualitate.net
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”
click.ro
image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
click.ro
image
Reacție dură a lui Alessandro Safina, după ce iubita româncă i-a făcut dosar penal pentru abandon în familie! La ce gest disperat a recurs tenorul italian. Avocat Dalina Terzi: „La fel a procedat și cu fiul cel mare”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Imagini impresionante cu Kate Middleton în lacrimi! Sobră, Prințesa de Wales a onorat o tradiție specială
okmagazine.ro
Martha Stewart foto Profimedia jpg
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”
clickpentrufemei.ro
Cairo, Gizeh, Pyramid of Menkaure, Egypt, Oct 2005 jpg
Anomaliile descoperite la o piramidă de pe platoul Giza ar putea indica o intrare ascunsă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”

OK! Magazine

image
Minune sau AI? Un celebru preot a publicat niște imagini halucinante! Sfântul Nectarie a fost văzut printre enoriași

Click! Pentru femei

image
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor