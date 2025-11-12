Rețeaua logistică internațională prin care Rusia se alimentează cu muniție și componente pentru arme

O rețea logistică internațională cu trei noduri alimentează masiv mașinăria de război a Rusiei.

Coreea de Nord înarmează Rusia și primește în schimb tehnologii clasificate. Aproximativ 70% din muniția folosită de Rusia în războiul împotriva Ucrainei este fabricată în Coreea de Nord, relatează publicația japoneză Kyodo News, citând o analiză ucraineană a unor documente clasificate privind resursele militare ale Moscovei.

Aceste documente detaliază modul în care Rusia își procură provizii din Coreea de Nord și Iran, în timp ce reușește să eludeze sancțiunile occidentale asupra unor componente vitale pentru fabricarea de arme via China.

De la începutul războiului total din 2022, Phenianul a furnizat Moscovei aproximativ 6,5 milioane de muniții în schimbul tehnologiilor militare rusești.

Documentele analizate jurnaliști indică, de asemenea, transferul de tehnologii de apărare aeriană, spațiale, precum și ajutoare în valoare de 20 de miliarde de dolari. Documentele, ce datează din septembrie, conțin indicii și despre transferul tehnologiileor nucleare către Coreea de Nord.

De unde provin componentele electronice pentru tancuri și rachete

Dar și China a alimentat indirect mașinăria de război a Rusiei.

Moscova a obținut componente pentru rachete și tancuri produse în Japonia, Statele Unite și Europa prin intermediul Chinei, care se opune sancțiunilor occidentale impuse Rusiei din cauza invaziei Ucrainei.

Se estimează că aproximativ 90% din componentele electronice furnizate industriei de apărare rusești, inclusiv semiconductori, provin din China.

În schimb, Moscova furnizează Chinei resurse energetice, metale rare și bunuri cu dublă utilizare, civilă și militară, inclusiv componente pentru producția de aeronave și submarine.

Iranul ajută Rusia cu drone și explozibili și primește sisteme de apărare aeriană

Iranul a furnizat Rusiei aproximativ 2.200 de drone și tehnologii pentru producerea de explozibili. În schimb, Teheranul a primit sisteme de apărare aeriană și radare de la Moscova.

Un oficial ucrainean al apărării a subliniat că rețeaua logistică compusă din Coreea de Nord, China și Iranul susține invazia Rusiei în Ucrainei, prelungind războiul, el subliniind în acest context că este necesară izolarea Moscovei prin sancțiuni occidentale.