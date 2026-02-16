search
Luni, 16 Februarie 2026
Adevărul
Rusia pregătește un atac masiv asupra Ucrainei: Zelenski a dispus măsuri urgente pentru protejarea infrastructurii energetice

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Rusia se pregătește pentru un nou atac de amploare asupra Ucrainei. Avertismentul vine din partea președintelui Volodimir Zelenski, care a invocat informații furnizate de serviciile de informații ucrainene. Potrivit șefului statului, Moscova nu oprește loviturile nici măcar în ajunul unor întâlniri diplomatice importante.

Rusia și-a avus avioanele strategice mai aproape de Ucraina/FOTO: Shutterstock
Rusia și-a avus avioanele strategice mai aproape de Ucraina/FOTO: Shutterstock

În noaptea de 16 februarie, forțele ruse au lansat rachete asupra unor obiective din infrastructura energetică. În paralel, serviciile de informații au semnalat pregătirea unui posibil atac masiv. Zelenski a anunțat că i-a cerut ministrului apărării Mihail Fedorov, comandantului Forțelor Aeriene și conducerii operatorului energetic național Ukrenergo să pregătească măsuri suplimentare de protecție.

Președintele a subliniat că doar garanții de securitate clare și o presiune sporită asupra Rusiei pot contribui la încheierea războiului. El a menționat și pregătirea unei reuniuni în format „Ramstein” dedicată sectorului energetic, care ar urma să aibă loc în Franța, cu participarea miniștrilor din UE, Canada, SUA și a partenerilor nord-europeni și baltici.

La Conferința de Securitate de la München, Zelenski a declarat că unul dintre cele mai îngrijorătoare rapoarte pe care le poate primi este acela că sistemele de apărare antiaeriană rămân fără rachete.

Pe fondul amenințării unui nou bombardament, președintele a convocat o reuniune de urgență cu responsabilii din domeniul apărării și energiei. Tema principală: protejarea obiectivelor energetice care ar putea deveni ținte ale unui nou atac aerian.

Șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Andrii Kovalenko, a confirmat că forțele ruse pregătesc un nou atac și a îndemnat populația să respecte cu strictețe alertele aeriene.

Ce ar putea folosi Rusia

Canale de monitorizare au raportat transferul mai aproape de Ucraina a bombardierelor strategice Tu-95MS, capabile să transporte rachete de croazieră H-101. De asemenea, au fost semnalate un Tu-160 și șase avioane MiG-31, purtătoare de rachete hipersonice „Kinjal”. Estimările preliminare indică un posibil tir de 26–38 de rachete de diferite tipuri.

În atacul din noaptea de 16 februarie, Forțele Aeriene ucrainene au anunțat lansarea a patru rachete Zirkon, a unei rachete balistice Iskander-M, a unei rachete aer-sol H-31 și a peste 50 de drone. Două rachete Zirkon au fost interceptate, una și-a atins ținta, iar situația altor proiectile este în curs de clarificare.

„Caută vulnerabilități în apărarea antiaeriană”

Experții militari consideră că utilizarea tot mai frecventă a rachetelor dificil de interceptat, precum Zirkon sau Kinjal, are drept scop testarea capacităților apărării antiaeriene ucrainene și identificarea eventualelor puncte slabe.

Specialiștii subliniază că Ucraina are nevoie urgentă de consolidarea cooperării cu aliații occidentali și de suplimentarea livrărilor de sisteme moderne de apărare antiaeriană, capabile să intercepteze inclusiv ținte balistice.

În paralel, Rusia își continuă modernizarea programelor de rachete, inclusiv prin cooperare tehnologică externă, ceea ce indică testarea sistematică a noilor arme în condiții reale de luptă.

Deși o parte dintre proiectile au fost interceptate, autoritățile avertizează că riscul unui nou atac de amploare rămâne ridicat.

