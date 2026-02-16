Ungaria și Slovacia cer Croației să permită importul de petrol rusesc pe mare

Ungaria și Slovacia cer Croaţiei să permită transportul de petrol rusesc prin conducta Adria, argumentând că nu mai au petrol după atacul rusesc asupra conductei Drujba din Ucraina și că sunt exceptate de la sancțiuni dacă livrările prin conductă sunt perturbate.

Cel puțin așa susține ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijarto, după perturbarea livrărilor de petrol rusesc prin Ucraina şi acuzaţii contradictorii cu privire la cine este vinovat pentru aceste întreruperi, informează Reuters.

În data de 27 ianuarie, un atac rusesc asupra conductei Drujba din Ucraina a întrerupt livrările de petrol rusesc către Europa de Est, a anunţat joia trecută Ministerul ucrainean al Afacerilor Externe. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga a postat pe X o fotografie cu pompierii şi ceea ce a numit a fi infrastructura conductei Drujba în flăcări, adăugând că Ungaria nu a comentat public incidentul, deoarece Rusia este de vină.

Luni, ministrul ungar de Externe, Peter Szijarto, a respins afirmaţiile Kievului, precizând că Ucraina nu a reluat tranzitul de petrol prin conducta Drujba din motive politice, adăugând că el şi ministrul slovac al Economiei, Denisa Sakova, au solicitat ajutorul Croaţiei pentru a se aproviziona cu petrol rusesc.

„Solicităm Croaţiei să permită transportul de petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia prin conducta Adria, deoarece excepţia noastră de la sancţiuni oferă posibilitatea de a importa petrol rusesc pe mare dacă livrările prin conductă sunt perturbate", a scris Szijarto pe reţeaua X.

„Securitatea aprovizionării cu energie a unei ţări nu trebuie să fie niciodată o problemă ideologică. Prin urmare, ne aşteptăm ca Croaţia, spre deosebire de Ucraina, să nu pună în pericol securitatea aprovizionării cu petrol a Ungariei şi Slovaciei din motive politice", a adăugat Szijarto.

Kievul nu a răspuns la comentariile lui Szijarto şi nici compania ucraineană de petrol şi gaze Naftogaz nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Ministrul croat al Economiei, Ante Susnjar, a sugerat că ţara sa ar putea răspunde la solicitarea Ungariei.

„Croaţia nu va permite ca aprovizionarea cu combustibil a Europei Centrale să fie pusă în pericol. Suntem pregătiţi să ajutăm la rezolvarea perturbării acute", a spus Susnjar, adăugând că va respecta legislaţia UE şi normele Biroului SUA pentru Controlul Activelor Străine.

Ungaria şi Slovacia se bazează pe petrolul şi gazele ruseşti şi au refuzat iniţiativele Uniunii Europene de a pune capăt acestor livrări, în cadrul eforturilor Bruxelles-ului de a diminua veniturile din energie care finanţează războiul Rusiei în Ucraina.

Conducta de petrol Adria, operată de compania croată Janaf, poate transporta aproximativ un milion de tone de petrol pe lună.