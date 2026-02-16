search
Luni, 16 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Kremlinul va respinge orice rezultat electoral în Ucraina care nu îi este favorabil, avertizează Institutul pentru Studiul Războiului

0
0
Publicat:

Kremlinul își intensifică eforturile de a influența viitorul politic al Ucrainei, promovând teza „ilegitimității” actualei conduceri de la Kiev și folosind tema alegerilor ca instrument de presiune. Potrivit unei analize publicate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), Moscova transmite deja că nu va recunoaște rezultatele unui scrutin care nu ar conduce la formarea unui guvern favorabil Rusiei.

Rusia vrea sa alegeri in stilul rusesc în Ucraina/FOTO;EPA/EFE
Rusia vrea sa alegeri in stilul rusesc în Ucraina/FOTO;EPA/EFE

Într-un interviu acordat agenției de stat TASS la 15 februarie, adjunctul ministrului rus de Externe, Mihail Galuzin, a reluat acuzațiile privind presupusa „ilegitimitate” a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. El a afirmat, totodată, că inițiativa avansată anterior de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, privind instituirea unei administrații externe temporare sub egida Organizația Națiunilor Unite rămâne „valabilă”.

Potrivit lui Galuzin, un astfel de mecanism ar permite organizarea unor alegeri „democratice” și formarea unei conduceri cu care Moscova să poată semna acorduri internaționale. În esență, notează ISW, Kremlinul sugerează că nu consideră actualul guvern ucrainean un partener legitim de negociere și pune sub semnul întrebării, dinainte, orice scrutin desfășurat fără influența sa.

Analiștii subliniază că asemenea declarații reprezintă o ingerință directă în suveranitatea Ucrainei. Propuneri similare au fost deja respinse de secretarul general al ONU, António Guterres, precum și de reprezentanți ai Consiliului Național de Securitate al SUA, pe motiv că încalcă Constituția Ucrainei și dreptul cetățenilor de a-și alege conducerea.

ISW avertizează că Rusia încearcă să creeze, din timp, pretexte pentru a nu recunoaște rezultatul unor eventuale alegeri. Moscova susține, de exemplu, că ucrainenii aflați pe teritoriul Federației Ruse ar fi împiedicați să voteze, în timp ce continuă procesul amplu de acordare forțată a pașapoartelor ruse în teritoriile ocupate.

Analiștii consideră că solicitarea organizării alegerilor înaintea încheierii unui acord de pace ar limita capacitatea Ucrainei de a controla procesul electoral, în special în afara teritoriului aflat sub autoritatea sa. În plus, votul din zonele ocupate ar putea deveni un instrument de intervenție directă în rezultat.

Moscova invocă, în apărarea poziției sale, propria experiență. Galuzin a prezentat alegerile prezidențiale din 2024 din Rusia și așa-numitele referendumuri organizate în 2022 în teritoriile ucrainene ocupate drept exemple de scrutin în condiții de conflict. Observatorii internaționali au criticat însă aceste procese, afirmând că nu au respectat standardele unor alegeri libere și corecte.

Legislația ucraineană interzice organizarea de alegeri în timpul legii marțiale. Președintele Zelenski a declarat în repetate rânduri că scrutinul va fi organizat imediat ce condițiile de securitate o vor permite și în conformitate cu prevederile constituționale.

La rândul său, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat că viitoarea conducere a Ucrainei ar trebui să fie „prietenoasă” cu Rusia. În opinia ISW, această poziție indică faptul că Kremlinul nu acceptă perspectiva unui curs politic independent la Kiev.

„Insistența Rusiei asupra alegerilor ca premisă pentru legitimitatea unui acord de pace este nesinceră”, arată raportul, „deoarece Kremlinul a lăsat clar să se înțeleagă că va contesta legitimitatea oricărui guvern ucrainean care nu îi permite să influențeze componența și orientarea sa politică”.

Datele furnizate de Comisia Electorală Centrală a Ucrainei indică, între timp, anomalii în registrele din teritoriile ocupate, unde apar zeci de mii de persoane cu vârste de peste 100 de ani. Numărul total al alegătorilor înscriși a scăzut la aproximativ 34 de milioane.

Negocieri la Geneva: schimbare de ton și de echipă

O nouă rundă de negocieri trilaterale între Ucraina, Statele Unite și Rusia este programat pentru 17–18 februarie la Geneva. Mutarea centrului de dialog din Emiratele Arabe Unite în Elveția și revenirea lui Vladimir Medinski în fruntea delegației ruse sunt interpretate de analiști ca semnale ale unei repoziționări tactice a Moscovei.

În marja Conferinței de Securitate de la München, președintele Zelenski s-a întâlnit cu secretarul de stat american Marco Rubio și cu emisari ai fostului președinte american Donald Trump, exprimând speranța că discuțiile din Elveția vor fi „rezultative”.

Zelenski a remarcat schimbarea liderului delegației ruse, sugerând că Moscova ar putea încerca să amâne decizii substanțiale. La rândul său, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a criticat prestațiile anterioare ale lui Medinski, acuzându-l că a preferat „pseudolecții istorice” în locul unor negocieri concrete.

Comentatorii politici apreciază că revenirea lui Medinski indică o accentuare a dimensiunii politice a discuțiilor, inclusiv a subiectului alegerilor din Ucraina. În paralel, declarațiile lui Galuzin privind o eventuală administrație temporară sub egida ONU sunt văzute drept o încercare de a introduce noi condiționări în procesul de pace.

Potrivit experților citați de presa ucraineană, linia diplomatică adoptată de Kremlin – combinând revendicări maximaliste și deschidere formală la dialog – urmărește atât consolidarea sprijinului intern, cât și menținerea inițiativei pe agenda negocierilor.

În acest context, perspectivele unor progrese rapide rămân incerte, iar dezbaterea privind alegerile din Ucraina continuă să fie folosită ca instrument de presiune geopolitică.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
digi24.ro
image
Avem valori, dar nu le prețuim. Irina Bulmaga, locul 51 mondial la șah feminin: „Aș fi mulțumită și cu salariul mediu”
stirileprotv.ro
image
Ministerul Transporturilor trimite Corpul de Control la RAR Alba Iulia pentru a verifica omologarea mașinii electrice în care a ars de vie o femeie. Ce amănunt esențial le-ar fi scăpat inspectorilor RAR – SURSE
gandul.ro
image
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
mediafax.ro
image
Gabriel Torje a semnat cu Antena 1! Emisiunea la care va participa fostul mijlocaș de la Dinamo
fanatik.ro
image
Masacru la ferma de bizoni din Cluj lansată de un fost chestor de poliție I VIDEO
libertatea.ro
image
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A cerut să fie trimis în țară cu o ambulanță
digi24.ro
image
Prăpăd în urma „stejarilor” » Gazonul arenei, distrus complet: s-au investit peste 500.000 de euro
gsp.ro
image
Omul pe care Gheorghe Hagi l-ar vrea afară din FRF, pentru a prelua echipa națională. Prunea: "Neapărat!"
digisport.ro
image
Zelenski se dezlănțuie împotriva rușilor: „Du-te dracului în Rusia!” / Ce a generat furia președintelui Ucrainei
stiripesurse.ro
image
O altă ucraineancă fugită din țară de teama războiului a fost omorâtă în SUA. Și iubitul ei a fost ucis
antena3.ro
image
Orașul în care trotuarele și spațiile verzi sunt păzite de bolovani: "Ne-am trezit cu ele peste noapte"
observatornews.ro
image
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Cât costă să racordezi o casă nouă la gaze, apă și curent în 2026
playtech.ro
image
Ce salariu are partenera de viață a lui Ilie Bolojan. Cum i s-au mărit veniturile cu aproape 40%
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în București
digisport.ro
image
Nu România e în spate – Expert mondial în mercenariat, despre implicarea unui stat în operațiunile lui Potra din Congo
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cine este femeia care a căzut în fața mașinii, în Târgu Jiu. Nadiana Rozalia Olariu era angajată a Spitalului Județean de Urgență
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
PRIMELE IMAGINI cu Dan Petrescu după anunțul vindecării. Aduce cu un bătrânel relaxat care se bucură de pensie. Cum arată după ce a avut o afecțiune gravă!
romaniatv.net
image
Comunele care trebuie să rămână rapid fără primari: Mai citiți o dată până realizați ce înseamnă așa ceva
mediaflux.ro
image
Prăpăd în urma „stejarilor” » Gazonul arenei, distrus complet: s-au investit peste 500.000 de euro
gsp.ro
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”
click.ro
image
Ce trebuie să pui la rădăcina ghioceilor în luna februarie, ca anul viitor să aibă de 3 ori mai multe flori. Secretele cunoscute doar de florarii cu experiență
click.ro
image
Cele 3 zodii care vor fi fericite în dragoste în luna martie. Durerea dispare, iar bucuria înflorește în inimile lor
click.ro
sarah ferguson jpg
Proxenetism la Palat? Ducesa i-a oferit lui Jeffrey Epstein o femeie „singură și cu un corp grozav”. Nici fiicele ei n-au scăpat
okmagazine.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
Zayn Malik și Gigi Hadid foto Profimedia jpg
Fostul membru al trupei One Direction recunoaște că n-a iubit-o niciodată pe mama copilului său!
clickpentrufemei.ro
Restaurarea statuii lui Ștefan cel Mare de la Iași (© Facebook / Mihai Chirica)
O scrisoare ascunsă în statuia lui Ștefan cel Mare de la Iași, descoperită în timpul restaurării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
image
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”

OK! Magazine

image
Prima imagine cu fața Prințesei Lilibet, după mult timp. Adorabilă mezină a Prințului Harry crește văzând cu ochii

Click! Pentru femei

image
Fostul membru al trupei One Direction recunoaște că n-a iubit-o niciodată pe mama copilului său!

Click! Sănătate

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!