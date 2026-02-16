Atacurile rusești au lăsat sute de blocuri din Kiev fără încălzire, în plin val de ger

Peste 1.500 de blocuri din Kiev nu au în prezent încălzire, în condițiile în care capitala ucraineană se confruntă cu temperaturi sub pragul înghețului. Multe dintre acestea ar putea rămâne fără căldură pe tot parcursul iernii, spun autoritățile locale.

Informațiile vin în contextul în care Rusia și-a intensificat, în această iarnă, atacurile asupra infrastructurii energetice din Kiev, folosind rachete și drone pentru a lovi obiective critice care asigură încălzirea, electricitatea și alimentarea cu apă a capitalei. În continuare sunt aplicate întreruperi programate ale curentului electric, în încercarea de a economisi energie după aceste atacuri.

Potrivit purtătorii de cuvânt a Administrației Militare a Orașului Kiev, Katerina Pop, aproximativ 1.100 de blocuri din districtele Dniprovsk și Darnîțkîi – cele mai afectate zone de criza energetică a Kievului – situate pe malul estic al râul Nipru, au rămas fără încălzire după ce un obiectiv de infrastructură critică, care le alimenta, a fost lovit de atacurile rusești, scrie Kyiv Independent.

„Este imposibilă restabilirea furnizării de căldură (pentru aceste clădiri) în acest sezon de iarnă”, a declarat Pop într-o intervenție televizată.

Pentru sezonul 2025–2026, autoritățile au programat furnizarea încălzirii în locuințe în perioada 1 noiembrie – 31 martie. Cu toate acestea, din cauza atacurilor rusești continue și a pagubelor provocate infrastructurii energetice, numeroase clădiri au rămas fără căldură, în contextul în care temperaturile scad frecvent până la −10 grade Celsius.

Cel mai recent atac cu rachete și drone asupra Kievului, din 12 februarie, a vizat zone rezidențiale din districtele Dniprovsk și Darnîțkîi. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că în urma atacului 2.600 de blocuri de locuințe au rămas fără încălzire.

Locuitori din zonele afectate au declarat pentru Kyiv Independent că apartamentele lor au fost avariate în urma atacurilor rusești. Aceștia spun că nu mai au căldură de la începutul lunii februarie, după ce un atac rusesc a vizat Centrala termoelectrică Darnîțkîi, care furniza agent termic clădirilor respective.

Katerina Pop a mai precizat că aproximativ 200–300 dintre clădirile afectate se află în prezent în proces de reparații, perioadă în care acestea rămân fără încălzire.