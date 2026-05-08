Video Incendiu la Cernobîl: zona radioactivă este cuprinsă de flăcări, iar minele de război îngreunează intervenția pompierilor

Alertă la Cernobîl: un incendiu de proporții a izbucnit în zona de excludere, cuprinzând rapid suprafețe extinse de pădure contaminată, în timp ce vântul puternic și condițiile de secetă favorizează propagarea flăcărilor.

Un incendiu forestier de proporții s-a produs în zona de excludere de la Cernobîl, și a mistuit deja peste 1.100 de hectare de pădure, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Flăcările se propagă rapid, alimentate de vântul puternic și de condițiile meteorologice.

Autoritățile ucrainene avertizează că intervenția echipelor de stingere este serios îngreunată de mai mulți factori, printre care terenul dificil și pericolul reprezentat de minele terestre rămase în urma conflictului armat din zonă. În anumite sectoare, accesul pompierilor este imposibil, ceea ce obligă suspendarea temporară a operațiunilor.

„Situația este complicată de condițiile meteo nefavorabile, rafalele de vânt și prezența minelor, care limitează semnificativ intervențiile”, au transmis reprezentanții SES.

În prezent, echipele de intervenție acționează în regim de urgență, fiind mobilizate efective suplimentare și echipamente specializate.

Pompierii lucrează în ture extinse pentru a limita extinderea incendiului și pentru a proteja zonele forestiere adiacente.

Zona de excludere de la Cernobîl rămâne una dintre cele mai sensibile regiuni din punct de vedere al siguranței, nivelul de contaminare radioactivă fiind în continuare ridicat în anumite perimetre, ceea ce complică suplimentar operațiunile de intervenție.

Eforturile de stingere a incendiului continuă, însă autoritățile nu pot estima deocamdată momentul în care focul va fi complet controlat.