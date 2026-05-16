Rusia, judecată pentru „crime de agresiune” într-un tribunal special susținut de 36 de state

Treizeci și patru de state europene, alături de Australia și Costa Rica, au anunțat vineri că vor adera la un viitor tribunal special pentru Ucraina. Noua instanță juridică ar urma să permită Kievului să judece Rusia pentru „crima de agresiune” legată de invazia sa, potrivit France24 și AFP.

Anunțul vine în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat anul trecut un acord cu Consiliul Europei pentru crearea unei structuri juridice care să judece „crima de agresiune” comisă în urma invaziei lansate de Rusia în 2022.

Comitetul de Miniștri – format din miniștrii de externe ai celor 46 de state membre ale organizației – s-a reunit și a aprobat o rezoluție care pune bazele viitorului tribunal, a precizat instituția într-un comunicat.

Acesta a adăugat că 34 dintre statele membre ale Consiliului Europei, la care se adaugă Uniunea Europeană ca instituție, precum și Costa Rica și Australia, și-au „exprimat intenția” de a adera la acordul de înființare a instanței.

„Momentul în care Rusia va fi trasă la răspundere pentru agresiunea sa se apropie rapid”, a declarat Alain Berset, secretarul general al Consiliului Europei, organizație care acționează ca garant al drepturilor omului și democrației pe continent.

„Tribunalul special reprezintă justiție și speranță. Acum este nevoie de acțiuni pentru a da curs acestui angajament politic, prin asigurarea funcționării și finanțării tribunalului”, a adăugat el în comunicat.

Printre membrii organismului cu sediul în Franța se numără cele 27 de state ale Uniunii Europene, dar și state europene importante din afara blocului comunitar, precum Turcia, Regatul Unit și Ucraina. Rusia a fost exclusă din Consiliul Europei în 2022, în urma invaziei Ucrainei.

Kievul și susținătorii săi doresc tragerea la răspundere a Rusiei pentru războiul declanșat, iar miniștrii de externe europeni au susținut crearea acestui organism judiciar într-o reuniune de anul trecut.

Tribunalul, care inițial trebuia să înceapă să funcționeze în acest an, ar putea, în teorie, să judece oficiali de rang înalt, inclusiv pe președintele rus Vladimir Putin.

Curtea Penală Internațională (CPI) de la Haga a emis deja mandate de arestare pe numele lui Putin, pentru răpirea copiilor ucraineni, precum și pe numele a patru dintre comandanții săi de top, pentru atacuri asupra civililor. Totuși, CPI nu are jurisdicția necesară pentru a judeca Rusia pentru decizia fundamentală de a declanșa invazia.

Douăsprezece state membre ale Consiliului Europei nu s-au alăturat încă acordului privind tribunalul, printre care membri ai UE precum Ungaria, Slovacia, Bulgaria și Malta. Alte țări care nu au semnat sunt Serbia, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord și Albania, precum și Armenia, Azerbaidjan, Georgia și Turcia.