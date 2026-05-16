Duminică, 17 Mai 2026
Adevărul
Noi reguli pentru închirierea locuințelor prin Airbnb și Booking, din 20 mai 2026

Din 20 mai 2026, Uniunea Europeană schimbă regulile jocului pentru închirierea locuințelor în regim hotelier pe platforme precum Airbnb și Booking. Proprietarii vor fi obligați să își înregistreze fiecare locuință într-un sistem oficial și să obțină un cod unic fără de care anunțurile nu vor mai putea fi publicate, în timp ce platformele vor transmite automat către autorități date despre rezervări și venituri, transformând piața într-una mult mai transparentă și mai ușor de verificat fiscal.

Noi reguli pentru închirierea locuințelor prin Airbnb și Booking, din 20 mai 2026. Foto Booking

Din 20 mai 2026, intră în vigoare în întreaga Uniune Europeană noile reguli privind închirierile de locuințe în regim hotelier prin platforme precum Airbnb și Booking.com. Regulamentul european schimbă semnificativ modul în care proprietarii își pot lista apartamentele și introduce obligații clare de înregistrare, raportare și transparență fiscală.

Scopul principal al noilor reguli este combaterea închirierilor „la negru”, crearea unui sistem unitar de evidență în toate statele UE și facilitarea controalelor fiscale. Practic, autoritățile vor putea identifica mult mai ușor cine închiriază, ce proprietăți sunt listate și ce venituri sunt obținute.

Cod unic obligatoriu pentru fiecare proprietate

Cea mai importantă schimbare este introducerea unui număr unic de înregistrare pentru fiecare proprietate închiriată pe termen scurt. Orice apartament sau casă listată pe Airbnb ori Booking va trebui înregistrată într-un sistem oficial administrat de statul român. După înregistrare, proprietarul va primi un cod unic, care devine condiție obligatorie pentru publicarea anunțurilor pe platforme. Fără acest cod, listarea nu va mai putea fi publicată sau va fi ștearsă.

Codul va trebui afișat în fiecare anunț, iar platformele vor avea obligația să verifice automat validitatea lui. În lipsa acestuia sau în cazul unor date incorecte, anunțurile vor putea fi blocate sau eliminate, ceea ce face ca închirierea nereglementată să devină practic imposibilă.

Raportarea veniturilor către autorități

Regulamentul introduce și o schimbare majoră în zona de transparență fiscală, deoarece platformele vor fi obligate să transmită periodic date către autoritățile fiscale. Airbnb și Booking vor raporta identitatea gazdelor, adresele proprietăților, numărul de nopți închiriate, veniturile generate și capacitatea unităților de cazare. Aceste informații vor ajunge la ANAF, care le va putea corela direct cu veniturile declarate de contribuabili.

Pentru proprietari, asta înseamnă că veniturile din închirieri trebuie declarate corect și complet. Regulamentul european nu introduce o taxă nouă, însă face mult mai ușoară verificarea și colectarea taxelor existente. În România rămân aplicabile impozitul pe venit, contribuțiile sociale în funcție de praguri, eventual TVA în anumite situații și regulile privind desfășurarea activității în nume propriu sau prin firmă.

Digitalizare fiscală: rolul RO e-Factura

În paralel, devine tot mai important sistemul RO e-Factura, care va fi utilizat pentru raportarea electronică a tranzacțiilor în cazul activităților desfășurate prin forme organizate, precum PFA sau SRL. Acest lucru contribuie la digitalizarea completă a fluxului fiscal și la o trasabilitate mai mare a veniturilor.

Ce trebuie să facă proprietarii pentru a închiria legal

Pentru a închiria legal, proprietarii vor trebui să își înregistreze locuința în sistemul național, să obțină codul unic de identificare, să îl introducă în toate anunțurile de pe platforme și să declare veniturile obținute la ANAF. În unele cazuri, pot fi necesare și autorizații locale sau clasificări turistice, în funcție de reglementările primăriilor sau ale autorităților din turism.

În România, implementarea sistemului va fi realizată prin structurile existente din domeniul turismului, cel mai probabil prin platforme digitale integrate cu autoritățile fiscale și cu instituțiile din subordinea ministerului de resort. Procesul este gândit ca unul digital, cu depunere online a documentelor și emiterea automată a codului de înregistrare.

Noile reguli îi vor afecta în special pe proprietarii care închiriau fără forme legale sau fără declararea veniturilor. Pentru cei care sunt deja conformi fiscal, schimbările vor însemna în principal mai mult control, mai multă transparență și o birocrație digitală mai strictă.

Pe scurt, din 20 mai 2026, piața închirierilor în regim hotelier din România intră într-o etapă de reglementare complet digitală, în care fiecare proprietate va fi identificată printr-un cod unic, iar veniturile vor putea fi verificate mult mai ușor de autorități, în timp real.

ANAF a identificat, în urmă cu un an, 22.000 de persoane care nu și-au declarat veniturile din închirierea apartamentelor pe AirBnb și Booking, au afirmat reprezentanți ai ANAF la solicitarea „Adevărul”, precizând că unii au obținut chiar și un milion de lei pe an.

