Vineri, 15 Mai 2026
Adevărul
Bilanțul victimelor în atacul Rusiei asupra Kievului a crescut la 24 de morți. O rachetă a distrus un bloc de locuințe

Cel puțin 24 de persoane au fost ucise, inclusiv trei copii, după un atac cu rachete și drone asupra Kievului, în noaptea de joi spre vineri. Autoritățile ucrainene spun că bilanțul victimelor ar putea crește, în timp ce echipele de salvare continuă să caute supraviețuitori sub dărâmăturile unui bloc lovit în districtul Darnițki, relatează Kyiv Post.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a lansat 675 de drone și 56 de rachete asupra Ucrainei, principala țintă fiind Kievul. Sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei au reușit să intercepteze 652 de drone, reprezentând o rată de succes de 94%, respectiv 41 de rachete, adică aproximativ 73%.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat în discursul său cotidian nocturn că operațiunile de salvare continuă în capitală, unde o rachetă rusească a distrus aproape complet un bloc de locuințe.

„Intervențiile continuă în Kiev la locul unde o clădire rezidențială a fost lovită de o rachetă rusească. Etajele de la primul până la al nouălea au fost literalmente distruse”, a spus Zelenski.

Echipajele de salvare caută încă persoane prinse sub dărâmături, anunțau autoritățile într-un moment în care era conformată moartea a 10 persoane, iar numărul răniților se ridica la 45.  Serviciul pentru Situații de Urgență din Ucraina a confirmat ulterior că bilanțul a crescut la 21, între care și trei copii.

Poliția a anunțat că șapte trupuri au fost recuperate dintre dărâmăturile unui bloc distrus: trei bărbați, trei femei și o fată. Circa 400 de persoane au avut nevoie de asistență psihologică.

Câinii de salvare au verificat aproximativ 2.800 de metri pătrați de teren, iar până acum au fost îndepărtați peste 3.000 de metri cubi de moloz.

Alte 47 de persoane, inclusiv doi copii, au fost rănite în atacul masiv cu rachete și drone, parte dintr-un val de bombardamente desfășurat timp de două zile asupra mai multor regiuni ale Ucrainei.

Zelenski a declarat că Rusia a desfășurat un „atac aerian aproape neîntrerupt”, în care au fost lansate peste 1.500 de drone și 56 de rachete de diferite tipuri.

„Au fost lovite majoritatea regiunilor noastre: din Transcarpatia până în regiunea Harkov. Au fost afectate regiunile Ivano-Frankivsk, Rivne, Volîn, Odesa, Poltava și Sumî. Zeci de oameni au fost răniți și, din păcate, există și morți”, a spus liderul ucrainean, transmițând condoleanțe familiilor victimelor.

Președintele ucrainean a declarat că autoritățile încearcă să stabilească exact ce tipuri de arme au fost folosite. Potrivit datelor preliminare, racheta care a lovit blocul din Kiev ar fi fost o Kh-101 fabricată în al doilea trimestru al acestui an.

Zelenski a remarcat că acest detaliu este un semn clar că Rusia continuă să importe componente și echipamente necesare producerii de rachete, ocolind sancțiunile internaționale. El a cerut partenerilor occidentali să intensifice măsurile pentru blocarea acestor rețele și a subliniat că sancțiunile împotriva Moscovei trebuie înăsprite.

Rusia a declarat că atacurile au vizat obiective militare și infrastructură energetică folosită de armata ucraineană.

Acestea s-au soldat cu victime și în regiunile Odesa, Herson și Harkov. Totodată, Zelenski a acuzat armata rusă că a vizat deliberat un vehicul al unei misiuni umanitare ONU în Herson.

„Drone rusești au atacat astăzi un vehicul al uneia dintre misiunile umanitare ONU din Herson. În mod deliberat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit”, a declarat acesta.

Noul val de bombardamente vine la doar câteva zile după o încetare a focului de trei zile negociată de președintele american Donald Trump între Kiev și Moscova.

„Acestea nu sunt acțiunile unor oameni care cred că războiul se apropie de sfârșit. Este important ca partenerii noștri să nu rămână tăcuți în fața acestui atac”, a conchis Zelenski. 

