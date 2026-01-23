Tribunal pentru Putin: Uniunea Europeană alocă 10 milioane de euro pentru a-l aduce pe liderul rus în fața justiției

Uniunea Europeană a făcut un pas fără precedent: a alocat 10 milioane de euro pentru tribunalul special care va investiga rolul lui Vladimir Putin și al conducerii Rusiei în crimele de război și agresiune împotriva Ucrainei.

Informația a fost confirmată de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, care a subliniat că liderii ruși sunt direct responsabili pentru război și nu vor putea evita pedeapsa.

„UE a alocat primele 10 milioane de euro pentru un nou tribunal special care să îi judece pe liderii ruși pentru rolul lor în războiul Moscovei împotriva Ucrainei. Liderii ruși sunt responsabili pentru acest război și trebuie trași la răspundere. Nu poate exista impunitate”, a declarat oficialul european.

Tribunalul special a fost lansat oficial în mai 2025, printr-o decizie a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, la inițiativa președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit dialog.

Acesta a cerut înființarea unui mecanism internațional separat pentru investigarea crimei de agresiune – nu doar a crimelor de război – definită de ONU drept utilizarea forței armate împotriva suveranității, integrității teritoriale sau independenței politice a unui alt stat.

Potrivit autorităților, tribunalul se va concentra în principal pe acțiunile oficialilor ruși de rang înalt care au luat decizii pentru declanșarea războiului.

Fondurile europene vor fi utilizate pentru constituirea structurii instanței, instruirea echipelor de anchetă și colectarea probelor necesare.