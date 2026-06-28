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Exclusiv România și marea împăcare Trump-Europa la summitul NATO. Dezvăluirile unui fost șef de spionaj

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Generalul (r) Adriean Pârlog, fost șef al intelligence-ului românesc, explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, cum ar putea deveni summitul NATO de la Ankara unul istoric, marcând o împăcare istorica între Trump și europeni.

Donald Trump alături de liderii europeni
Donald Trump pare tot mai dispus să revină la sentimente mai bune față de europeni. FOTO: Profimedia

Europenii ar urma să se angajeze să aloce miliarde de dolari pentru noi contracte de armament şi pentru a-și crește propria producție de arme, iar un anunț oficial în acest sens ar putea fi făcut chiar la summitul NATO de la Ankara. Cel puțin asta susțin sursele Politico, dar nu numai.  

Summitul care va avea loc în capitala Turciei, în zilele de 7 și 8 iulie, ar putea fi unul istoric și dintr-o altă perspectivă. Generalul (r) Adriean Pârlog, unul dintre foștii șefi ai spionajului românesc și fost șef adjunct al Direcției Informații Militare din România, anunță în „Adevărul” că aliații sunt puși pe fapte mari. În opinia sa, în Turcia vom asista la o împăcare istorică între Donald Trump și aliații europeni, după ce relația transatlantică s-a deteriorat vizibil în ultimii ani.

De asemenea, conform unui proiect de declaraţie, aliaţii vor cere oficial Iranului să respecte libertatea de navigaţie în această arteră comercială crucială. Și tot la îndemnul lui Donald Trump, va fi transmis un mesaj ferm spre Teheran, prin care se va stipula că NATO nu va permite acestui stat să dobândească niciodată o armă nucleară. Asta înseamnă un summit marcat de reconfigurări strategice majore și de decizii financiare și militare de mare amploare.

„Summitul din iulie de la Ankara probabil că este cel mai important summit al Alianței Nord-Atlantice de după căderea Zidului Berlinului. În sensul că vor fi luate decizii de importanță majoră în ceea ce privește orientarea Alianței Nord-Atlantice din perspectivă strategică. Dacă până acum NATO privea la zona eurasiatică ca fiind dominată de prezența și de potențialul unui singur actor statal capabil să genereze îngrijorare strategică la nivelul Alianței, e vorba de fosta URSS, iar mai apoi Rusia, viitorul summit ar trebui să consfințească faptul că în zonă se află doi actori majori, China și Rusia. De aici pot să izvorască îngrijorări strategice”, spune generalul.

Marea împăcare istorică dintre Trump și europeni

Dacă în proiectul de declarație al summitului se prefigurează angajamente financiare masive și comenzi majore de armament, prin acest lucru europenii vor să transmită un mesaj puternic în direcția aliatului transatlantic. Generalul Adriean Pârlog dezvoltă acest subiect și explică cum se va traduce apetitul financiar și militar al Europei în relația cu partenerul american.

Generalul (r) Adriean Pârlog a condus spionajul românesc
Generalul (r) Adriean Pârlog este optimist și vede o împăcare SUA - Europa la Ankara. FOTO: Arhivă

„Europa Occidentală probabil că nu va mai mima în perioada imediat următoare implicarea financiară masivă în ceea ce privește bugetul pentru apărare al Alianței. Asta înseamnă că vor veni și comenzi militare majore dinspre Uniunea Europeană înspre Statele Unite, mai mult decât atât. În condițiile continuării rupturii, lărgirii ecartului, distanței dintre Europa Occidentală și Statele Unite, în condițiile scăderii apetitului de implicare a Washingtonului în Ucraina, se vor contura doi jucători pe plan global care vor înregistra evenimentele astea, numai în condițiile creșterii distanței, ca pași pozitivi pentru statutul lor viitor. Și mă refer evident la China și la Federația Rusă. A rămâne Europa în cea mai mare parte a sa izolată de Statele Unite nu e un element de creștere a optimismului pe termen mediu și lung. Pentru Trump, europenii vor transmite un mesaj împăciuitor, iar Trump va reacționa cel mai probabil ca atare”, mai spune el.

Asta înseamnă că europenii vor face comenzi importante de arme și capacități militare, care se vor traduce în sume importante ce vor intra în industria militară americană. O mare parte dintre acestea vor merge în Ucraina, dar și europenii își vor păstra anumite capacități. În același timp, o parte a avioanelor și a armelor europene vechi ar urma să fie înlocuite, iar Statele Unite vor profita din plin.

„Aeronavele de tip Boeing 707, alea care reprezintă platformele aeriene pe care rulează principalele echipamente ale sistemului de supraveghere, au ajuns la limita de resources și trebuie înlocuite. În momentul de față există o singură propunere dinspre Saab-ul suedez de a prelua responsabilitatea asigurării protecției de informații strategice, electromagnetice, dar rămâne de văzut dacă SUA vor fi scoase în totalitate din viitorul joc în ceea ce privește sistemul AWACS. Acolo va fi un indicator major, după părerea mea, în ceea ce privește posibilitatea prelungirii stării de încredere reciprocă care a caracterizat starea generală a NATO de la înființare până acum câteva luni, un an să zicem”, adaugă expertul.

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Decizii esențiale pentru europeni

În opinia sa, europenii vor fi nevoiți să ia aceste decizii costisitoare. De altfel, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus-o deja cu subiect și predicat: Alianța Nord-Atlantică este pregătită să achiziționeze arme nu numai pentru Ucraina, dar și pentru propriile forțe armate.

„Niște decizii majore în ceea ce privește achizițiile de echipamente scumpe, cum este sistemul AWACS, reprezintă un pas înainte, deși unul extrem de costisitor pentru Europa. Iar Europa nu poate să rămână, după părerea mea, aproape autarhică în abordarea securității, având ca și factori de provocare cărora trebuie să le facă față o Rusie tot mai intolerantă și o Chină extrem de mercantilă în ceea ce privește viitorul implicării în relații de cooperare”, explică generalul Adriean Pârlog.

În schimb, Statele Unite vor continua să se concentreze pe zona Indo-Pacific și pe Orientul Mijlociu, lăsându-le europenilor sarcina de a gasi o cale de a gestiona mai direct situația din Ucraina. În același timp, Washingtonul va acorda o mai mare susținere strategică blocului european.

„Este evident că asistăm la o repoziționare a nevoilor operațional-strategice ale Statelor Unite în Indo-Pacific și Orientul Mijlociu. Avem, așadar, o concentrare pe această parte de lume în momentul de față, în mod evident preponderent orientată spre cele două regiuni și mai puțin spre conflictul din Ucraina. O împăcare va fi momentul care va marca, sau va accentua mai degrabă, coeziunea Alianței decât orice altceva, mai ales prin acceptarea viitoarelor misiuni strategice pe care Alianța trebuie să și le asume în ceea ce privește focusul pe care trebuie să-l dezvolte pe zona Asia-Pacific”, adaugă generalul.

Rolul Turciei în NATO

O altă componentă extrem de importantă a summitului de la Ankara o reprezintă deschiderea către statele din zona Golfului și discuțiile politice centrate pe dosarul iranian.

„Lucrul acesta eu aș sugera să-l conexăm și cu perspectivele pe care le deschide summitul NATO din 7-8 iulie de la Ankara, urmare a unei retușări a importanței operative a Ankarei, care joacă, după părerea mea, extrem de eficient pentru Turcia în acest moment în care își devoalează abordările absolut echilibrate. Turcia cred că a întreprins tot ce a ținut de ea, în calitate de țară gazdă a summitului din iulie, ca împreună cu secretarul general Mark Rutte să asigure prezența a patru state din zona Golfului în postura de invitați la summitul NATO. Cum în ultimii ani, la ultimele summituri NATO, președintele Zelenski a fost invitat și s-a aflat uneori în centrul atenției, tot așa Qatarul, Emiratele Arabe Unite, Bahrainul și o a patra țară din Golf sunt așteptate să participe la summitul NATO de la Ankara. Din perspectivă strategică, politică și militară, sunt relativ consistente semnalele în ceea ce privește perspective mai degrabă de stabilizare decât de destabilizare a stării de securitate din Orientul Mijlociu. Prezența factorului arab la lucrările unui astfel de moment istoric e posibilă”, crede generalul.

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Securitatea României pe axa estică

În acest context global extrem de volatil și în plină reconfigurare, România se situează, după cum afirmă generalul Adriean Pârlog, pe o direcție care poate să-i asigure stabilitatea. Acest lucru aduce perspective bune în privința securității noastre pe axa estică a Alianței.

„Aș remarca faptul că România este pe o traiectorie foarte corect aleasă și corect asumată în ceea ce privește echilibrul, abordarea balansată între Occidentul european și pilonul american al Occidentului.

Cel puțin în acest moment, eu mai degrabă consider că Statele Unite vor dori ca pilonul, sau mai bine zis axa Baltice-Polonia-România-Bulgaria să rămână măcar la actualul potențial operațional. România, dar și Bulgaria punctează aici pe componenta logistică, iar interesul Statelor Unite este ca lucrurile să rămâne cel puțin la acest nivel. Deci nu văd ca în viitorul relativ apropiat vom înregistra o diminuare a potențialului operațional american în partea asta a Europei. Și anticipez că vom avea în continuare o creștere evidentă a prezenței și a intereselor americane în Polonia și o menținere în Baltice, România și Bulgaria. Rămâne pur și simplu ca centrul dispozitivului NATO de pe partea Baltică și până în Bulgaria să fie în continuare unul extrem de activ,, deschisă pentru țările interesate să fie pe o axă comună cu Statele Unite. Iar asta nu poate fi rău pentru noi”, conchide generalul Adriean Pârlog.

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