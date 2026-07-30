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Explozii în Polonia în timpul atacului rusesc asupra Ucrainei. Crater descoperit pe un câmp

Război în Ucraina
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Serviciile de urgență din Polonia au izolat joi dimineață zona din apropierea localității Tarnawa-Kolonia, în Voievodatul Lublin, unde a fost descoperit un crater cu un diametru de aproximativ 10 metri. Potrivit pompierilor, în apropierea craterului au fost identificate fragmente ale unui obiect care nu a fost încă identificat oficial. Guvernul polonez înclină să creadă că este vorba de o rachetă rusească.

Poliția poloneză securizează zona/FOTO:PAP
Poliția poloneză securizează zona/FOTO:PAP

Locuitori din voievodatul Lublin, aflat în estul Poloniei, au relatat că au auzit explozii puternice în timpul nopții, în contextul unui atac aerian masiv al Rusiei asupra Ucrainei.

Serviciile de urgență au primit sesizări din mai multe localități. Conducerea regională a Pompierilor din Lublin a declarat pentru presa poloneză că oamenii au raportat explozii și zgomote puternice pe cer, iar căutările se desfășoară la granița dintre districtele Biłgoraj și Lublin.

Potrivit publicației Wirtualna Polska, locuitorii satului Targowiska au auzit o explozie extrem de puternică, care a făcut geamurile unor case să vibreze. Un localnic a povestit că nu mai auziseră niciodată așa ceva și că geamurile aproape au căzut, comparând impactul cu un cutremur resimțit în toată casa și descriind sunetul ca fiind asemănător unei bombe. Un alt martor a confirmat relatarea, spunând că zgomotul a fost atât de puternic încât oamenii au ieșit imediat pe stradă.

Localnicii au precizat că sunetul părea să vină dinspre zona câmpurilor și pădurilor din apropiere, existând suspiciunea că ar fi putut cădea o rachetă sau o dronă.

La scurt timp, deasupra zonei a apărut un elicopter militar, iar la fața locului au fost trimise numeroase echipaje de pompieri și polițiști. Din cauza terenului dificil și greu accesibil, echipele au început cercetarea zonei cu ajutorul ATV-urilor. În timpul operațiunii, pe un câmp situat între două zone împădurite, a fost descoperit un crater în sol.

Zona a fost izolată de poliție, care așteaptă sosirea armatei. Militarii urmează să examineze cu atenție locul pentru a stabili ce ar fi putut provoca formarea craterului. Drumurile din apropiere au fost blocate, iar accesul în zonă a fost restricționat.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Voievodal pentru Situații de Urgență din Lublin, căpitanul Tomasz Stachyra, a declarat că echipele de pompieri și poliție au securizat perimetrul, în timp ce autoritățile desfășoară investigații pentru a stabili natura incidentului.

Incidentul s-a produs în contextul unui nou val de atacuri aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei în noaptea de miercuri spre joi. Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a anunțat că, drept măsură preventivă, avioane de vânătoare și o aeronavă de avertizare timpurie au fost mobilizate pentru a proteja spațiul aerian al Poloniei. Totodată, sistemele terestre de apărare antiaeriană și de supraveghere radar au fost ridicate la nivel maxim de alertă.

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În jurul orei 03:50, autoritățile au activat sistemul de avertizare și alarmare în orașul Lublin și în cea mai mare parte a voievodatului. Sirenele au răsunat timp de câteva minute, iar alarma a fost anulată în jurul orei 04:01, după ce autoritățile au apreciat că pericolul imediat a trecut.

Marcin Bubicz, purtătorul de cuvânt al voievodului din Lublin, a declarat că activarea sistemului de avertizare a fost dispusă la solicitarea Centrului Guvernamental pentru Securitate (RCB). Potrivit acestuia, procedurile de protecție au fost aplicate conform planului, iar centrele locale de gestionare a situațiilor de urgență au menținut legătura permanentă cu autoritățile regionale.

În acest stadiu, autoritățile nu au confirmat originea obiectului care ar fi provocat craterul și nici legătura sa cu atacurile aeriene desfășurate asupra Ucrainei. Investigațiile sunt în desfășurare, iar zona rămâne izolată până la finalizarea verificărilor.

„În timpul atacului masiv cu rachete al Rusiei asupra vestului Ucrainei, a avut loc o încălcare a spațiului aerian polonez”, a declarat prim-ministrul polonez Donald Tusk într-o postare pe X. Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat că Tusk se îndrepta spre locul prăbușirii.

Separat, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a afirmat într-o postare pe X că o rachetă de croazieră rusă „a pătruns în Polonia în cadrul atacului masiv al Rusiei împotriva Ucrainei”. Nu era clar dacă Sibiha se referea la obiectul neidentificat care s-a prăbușit în Lublin.

Zelenski s-a oprit, ieri, în orașul polonez Lublin, nu departe de locul accidentului de azi

În noaptea de 30 iulie, Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra Ucrainei. În apropiere de Krivoi Rog au murit șase persoane, printre care trei copii, o persoană a murit în regiunea Poltava, un bărbat de 31 de ani a murit la Kiev, 26 de persoane au fost rănite la Liov, iar cinci locuitori au avut de suferit în regiunea Kiev.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că a efectuat un „atac masiv folosind arme de precizie cu rază lungă de acțiune de pe uscat, aer și mare”, precum și drone de atac asupra unor amplasamente militare din Ucraina, într-un comunicat postat joi pe Telegram.

Armata poloneză a declarat că sistemele de apărare aeriană ale țării au observat cel puțin o duzină de rachete deasupra vestului Ucrainei, ceea ce reprezintă o potențială amenințare la adresa spațiului aerian polonez.

Nu este încă clar dacă obiectul neidentificat care s-a prăbușit în Polonia a fost o rachetă rusească. Însă orice potențial atac rusesc atât de adânc în teritoriul unui membru NATO ar risca să fie perceput ca o escaladare a războiului de ani de zile al Moscovei împotriva Ucrainei.

Atacul Rusiei asupra Ucrainei, efectuat peste noapte, vine în urma vizitei președintelui Volodimir Zelenski la Casa Albă, marți, unde i-a cerut președintelui Donald Trump să furnizeze Ucrainei sisteme suplimentare de apărare aeriană.

Atacul a avariat sau a distrus zeci de case, afaceri și instalații de infrastructură, a declarat Zelenski joi, într-un interviu acordat Telegram. Atacul a folosit peste 70 de rachete și peste 280 de drone de atac, a spus el.

Ucraina a interceptat peste 260 de drone, potrivit lui Zelenski, o realizare lăudabilă, având în vedere „o lipsă critică de rachete de apărare aeriană din partea partenerilor noștri”.

Miercuri, în drum spre casă, Zelenski s-a oprit în orașul polonez Lublin – nu departe de locul accidentului de a doua zi – pentru a se întâlni cu prim-ministrul Donald Tusk. Cei doi lideri au discutat despre „rezultatele vizitei (lui Zelenski) în Statele Unite și despre securitatea Poloniei, Ucrainei și a întregii Europe”, potrivit unei postări de Tusk către X.

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