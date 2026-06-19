Rusia a atacat două nave civile în Marea Neagră: un marinar a murit, iar alți doi au fost răniți

Un marinar și-a pierdut viața, iar alți doi au fost răniți după ce două nave aflate în Marea Neagră au fost lovite într-un atac atribuit Rusiei. Autoritățile ucrainene susțin că țintele au fost nave civile care tranzitau zona.

Vicepremierul Ucrainei pentru Reconstrucție și ministrul Dezvoltării, Oleksii Kuleba, a anunțat că în urma atacului un membru al echipajului unei nave sub pavilion panamez și-a pierdut viața, iar alți doi marinari au fost răniți, dintre care unul în stare gravă.

„În urma unui atac al dronelor rusești asupra navelor civile din Marea Neagră, un membru al echipajului unei nave care arbora pavilion panamez a murit”, a transmis oficialul ucrainean, citat de Ukrainska Pravda.

Acesta a precizat că o a doua navă, sub pavilionul statului St. Kitts și Nevis, a fost de asemenea lovită, trei membri ai echipajului suferind răni ușoare.

Kuleba a condamnat incidentul, afirmând că acesta reprezintă „încă o dovadă că Rusia duce un război împotriva libertății de navigație, a comerțului internațional și a securității alimentare globale”, subliniind că ținta ținta ar fi echipaje civile, nave comerciale și infrastructura maritimă folosită pentru rute umanitare și de export.

La rândul său, șeful Autorității Portuare din Odesa, Oleg Kiper, a declarat că navele și-au reluat între timp tranzitul, iar infrastructura portuară continuă să funcționeze, cu respectarea măsurilor de securitate impuse de situația din zonă.