Ambasadorul Israelului la Kiev, convocat de Ministerul de Externe al Ucrainei după sosirea în portul Haifa a unor nave cu cereale „furate de Rusia”

Ministerul de Externe al Ucrainei l-a convocat pentru marți dimineață pe ambasadorul Israelului la Kiev, după ce o nouă navă încărcată cu cereale despre care autoritățile ucrainene afirmă că au fost „furate de Rusia” a ajuns în portul Haifa, potrivit AFP.

Anunțul a fost făcut luni de șeful diplomației ucrainene, Andrii Sîbiga, potrivit aceleiași agenții, citate de Agerpres.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Sîbiga a scris că relațiile dintre Ucraina și Israel sunt „prietenești”, dar a avertizat că acestea pot fi afectate de „comerțul ilegal al Rusiei cu cereale ucrainene furate”.

„Împotriva oricărei atingeri aduse relațiilor noastre”

Ucraibna informase deja partea israeliană, la jumătatea lunii aprilie, despre sosirea unei alte nave care transporta, potrivit autorităților ucrainene, cereale provenite din teritoriile ocupate de Rusia. Ministrul ucrainean a criticat „lipsa unui răspuns adecvat din partea Israelului la solicitarea legitimă a Ucrainei privind nava anterioară”, adăugând că „o altă navă de acest fel a sosit la Haifa”.

„Avertizăm încă o dată Israelul împotriva acceptării acestor cereale furate și împotriva oricărei atingeri aduse relațiilor noastre”, a transmis Sîbiga, precizând că ambasadorului israelian îi va fi înmânată o notă de protest.

În mai 2024 Consiliul European a precizat că există dovezi conform cărora Rusia confiscă ilegal cantități importante de cereale și oleaginoase din regiunile ucrainene aflate sub ocupație și le exportă drept produse rusești.

În prezent, trupele lui Vladimir Putin controlează puțin peste 19% din teritoriul Ucrainei.