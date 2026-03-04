Video Reacția Moscovei după ce o navă din „flotă fantomă” a Rusiei s-a scufundat în apele Libiei: „Acţiuni criminale, comise cu consimţământul autorităţilor ţărilor UE”

Ministerul Transporturilor din Rusia a denunţat miercuri, 4 martie, un atac comis de drone navale ale Ucrainei în Marea Mediterană împotriva unei nave ruseşti care transporta gaze naturale lichefiate (GNL), informează EFE, citată de Agerpres.

„Pe 3 martie, în apropierea apelor teritoriale ale Maltei, a fost comis un atac împotriva navei petroliere ruseşti Artic Metagaz”, a declarat Ministerul rus al Transporturilor într-un comunicat citat de TASS.

Aceeași autoritate a precizat că „nava transporta o încărcătură înregistrată conform tuturor legilor internaţionale din portul Murmansk”.

Ministerul rus a mai indicat că atacul a fost comis de pe litoralul Libiei de către drone navale ucrainene.

„Datorită acţiunilor coordonate ale serviciilor de salvare libiene şi malteze, cei 30 de membri ai echipajului, toţi cetăţeni ruşi, au fost salvaţi”, se mai arată în comunicat.

„Un atentat terorist şi un act de piraterie”

Autorităţile ruse au calificat incidentul drept „un atentat terorist şi un act de piraterie, o încălcare gravă a normelor de bază ale dreptului maritim internaţional”.

„Astfel de acţiuni criminale, comise cu consimţământul autorităţilor ţărilor membre ale Uniunii Europene, nu trebuie să rămână fără o evaluare din partea comunităţii internaţionale”, a transmis Ministerul rus al Transporturilor.

Un „incendiu masiv, care în cele din urmă a provocat scufundarea completă” a navei

Anterior, autorităţile libiene au primit un apel de ajutor din partea navei care a raportat explozii neaşteptate urmate de un „incendiu masiv, care în cele din urmă a provocat scufundarea completă a acesteia”, a indicat un comunicat al autorităţii portuare libiene.

Nava Artic Metagaz este unul din cele aproape 600 de nave sancţionate de Uniunea Europeană cu interdicţia de a avea acces în porturi şi de a presta o gamă largă de servicii legate de transportul maritim.

Din 2025, Ucraina a lansat mai multe atacuri împotriva aşa-numitei flote fantomă a Rusiei care transportă ţiţei şi prin care Moscova evită sancţiunile occidentale impuse din cauza războiului din Ucraina cu scopul de a opri finanţarea acestuia.