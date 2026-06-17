Ucraina a atacat încă un petrolier din „flota din umbră” a Rusiei în Marea Neagră

Forțele armate ale Ucrainei au lovit miercuri dimineață, în Marea Neagră, un petrolier asociat „flotei din umbră” utilizate de Rusia pentru a ocoli sancțiunile internaționale, potrivit unui comunicat al Statului Major ucrainean.

Nava vizată, identificată sub numele FINA A, figurează pe listele de sancțiuni impuse de Uniunea Europeană, Regatul Unit, Canada, Elveția și Ucraina, ceea ce indică implicarea acesteia în operațiuni de transport al petrolului rusesc în afara cadrului reglementat de restricțiile occidentale, potrivit Agerpres.

Referitor la amploarea daunelor produse în urma atacului, autoritățile de la Kiev precizează că în este în curs de evaluare, fără a oferi, deocamdată, detalii despre eventuale victime sau despre starea exactă a navei.

Operațiunea face parte dintr-o serie mai amplă de acțiuni desfășurate de Ucraina în ultimele luni, vizând petrolierele utilizate de Rusia pentru a-și menține exporturile de țiței, în contextul sancțiunilor internaționale care încearcă să limiteze veniturile Moscovei din sectorul energetic.

Așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei include nave vechi sau greu de urmărit, adesea operate prin intermediari sau companii obscure, și este folosită pentru a transporta petrol în afara circuitelor comerciale reglementate. Astfel de practici permit Rusiei să evite parțial restricțiile impuse de statele occidentale după declanșarea războiului din Ucraina.

Amintim că, tot miercuri, Agenția de informații militare a Ucrainei (HUR) a publicat imagini video despre care afirmă că surprind o serie de operațiuni desfășurate împotriva infrastructurii logistice a armatei ruse, vizând combustibil, muniții, vehicule și alte resurse destinate trupelor Moscovei din teritoriile ocupate.