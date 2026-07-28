 Performanță românească în domeniul digital: O agenție din București, pentru al șaselea an consecutiv pe lista scurtă la Global Search Awards | adevarul.ro
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Performanță românească în domeniul digital: O agenție din București, pentru al șaselea an consecutiv pe lista scurtă la Global Search Awards

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Agenția românească five elements digital a fost nominalizată, pentru al șaselea an consecutiv, la Global Search Awards, competiție internațională dedicată industriei de search marketing. Compania este finalistă la categoria Best Global Small SEO Agency.

Steffen Heringhaus, fondatorul five digital elements
Steffen Heringhaus, fondatorul five digital elements

Global Search Awards 2026 reunește aproape 500 de nominalizări în zeci de categorii, înscrise de agenții, echipe interne și companii de tehnologie din întreaga lume. Competiția premiază performanțele în domenii precum optimizarea pentru motoarele de căutare (SEO), publicitatea în motoarele de căutare, content marketing, utilizarea datelor și tehnologiei.

Pentru five elements digital, aceasta este a șasea prezență consecutivă pe lista scurtă la categoria dedicată agențiilor SEO de mici dimensiuni.

Competiție cu agenții din întreaga lume

Potrivit reprezentanților companiei, nominalizarea este o confirmare a activității desfășurate pe piața internațională.

„Pentru noi, faptul că am fost selectați o dată a fost o mare bucurie. Să fim aleși șase ani consecutiv arată însă că nu vorbim despre un succes întâmplător, ci despre consistență. Este o validare pentru echipa noastră și pentru ideea că o agenție construită în România poate concura constant cu cele mai bune agenții din lume”, a declarat Steffen Heringhaus, fondatorul five elements digital.

Acesta a adăugat că rezultatul se datorează atât echipei, cât și colaborării cu clienții agenției.

Cum sunt evaluate nominalizările

Organizatorii Global Search Awards analizează proiectele și agențiile pe baza unor criterii precum obiectivele urmărite, strategia, complexitatea proiectelor, modul de implementare, creativitatea și rezultatele obținute. Membrii juriului acordă punctaje individuale, iar proiectele cu cele mai bune evaluări ajung pe lista scurtă, înainte de desemnarea câștigătorilor.

Activitate pe piața din România și din străinătate

Cu sediul în București, five elements digital desfășoară proiecte de SEO și performance marketing pentru companii din România și din alte state europene. Potrivit companiei, portofoliul include organizații media, companii industriale și platforme digitale din Europa Centrală și de Est, regiunea DACH și alte piețe internaționale.

Fondatorul agenției, Steffen Heringhaus, a ocupat anterior funcția de Chief Digital Officer în cadrul Ringier România. El este, totodată, lector de SEO și optimizare pentru inteligență artificială la SNSPA, jurat în cadrul competiției GPeC și Learning Chair al Entrepreneurs' Organization România.

Câștigătorii vor fi anunțați în septembrie

Organizatorii competiției vor anunța câștigătorii ediției din 2026 pe 23 septembrie, în cadrul galei programate la The Round Room, Mansion House, din Dublin.

five elements digital este o agenție din București specializată în servicii de SEO și performance marketing. Compania colaborează cu organizații media, companii industriale și platforme digitale din România și din alte piețe europene, inclusiv din Europa Centrală și de Est și regiunea DACH.

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