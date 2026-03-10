Consulatul Emiratelor Arabe Unite din Kurdistanul irakian, vizat de un atac cu drone. „O escaladare periculoasă”

Consulatul general al Emiratele Arabe Unite din regiunea Kurdistanului irakian a fost vizat de un atac cu drone, au anunțat marți autoritățile de la Abu Dhabi, potrivit agenției AFP.

Ministerul de Externe al EAU a condamnat incidentul, calificându-l drept „o escaladare periculoasă” care amenință securitatea și stabilitatea regională.

Potrivit autorităților emirateze, atacul a provocat pagube materiale la sediul consulatului, însă nu au fost înregistrate victime.

„Vizarea misiunilor și sediilor diplomatice reprezintă o încălcare flagrantă a tuturor normelor și legilor internaționale”, a transmis Ministerul de Externe într-un comunicat oficial.

Instituția nu a precizat de unde a fost lansată drona și a cerut autorităților locale din Kurdistanul irakian să deschidă o anchetă pentru a stabili circumstanțele atacului și pentru a-i identifica pe responsabili, notează Hindustan Times.

Incidentul are loc pe fondul tensiunilor tot mai mari din regiunea Orientului Mijlociu. În același timp, sistemele de apărare aeriană din Emiratele Arabe Unite au fost activate pentru a intercepta posibile amenințări cu rachete balistice și drone, potrivit Ministerului Apărării.

Autoritățile au precizat că zgomotele auzite în diferite zone ale țării au fost provocate de sistemele de apărare aeriană care au interceptat rachete și de avioane de vânătoare care au neutralizat drone.

De asemenea, locuitorii au primit alerte pe telefoane prin sistemul național de avertizare, Ministerul de Interne anunțând că situația de securitate din țară rămâne sub control.

Între timp, Arabia Saudită a condamnat atacul asupra consulatului EAU, exprimându-și solidaritatea cu autoritățile de la Abu Dhabi. Ministerul saudit de Externe a subliniat că atacurile repetate asupra clădirilor diplomatice reprezintă o încălcare clară a normelor internaționale, inclusiv a Convenția de la Geneva din 1949.

În paralel, tensiunile cu Iran continuă să crească. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că țara sa este pregătită să continue atacurile atât timp cât va considera necesar și a exclus reluarea negocierilor cu Statele Unite.

Autoritățile din EAU au subliniat totodată că teritoriul lor nu este folosit pentru lansarea unor atacuri împotriva Iranului și că nu vor participa la operațiuni militare îndreptate împotriva Teheranului.