Fotbaliști suspendați pe viață în liga nord-americană de fotbal, după ce au fost prinși că au pariat pe cartonașe

După NBA, scandalul pariurilor flagelează și MLS, liga nord-americană de fotbal, campionat în care s-a transferat recent Louis Munteanu, fost la CFR Cluj.

Jucătorii Derrick Jones și Yaw Yeboah au fost suspendați pe viață în MLS, după ce au fost prinși că au pariat pe partide jucate de propria echipă.

Fotbaliștii au fost suspendați provizoriu încă din octombrie, iar acum a venit „condamnarea definitivă”, scrie New York Times.

Meciurile vizate datează din 2024 și 2025. Ar fi vorba despre cartonașe galbene încasate de Derrick Jones și de Yaw Yeboah pe când erau jucători la Columbus Crew, fosta echipă a lui Alexandru Mățan din perioada 2021-2024.

Primul episod a fi avut loc în 2024, la meciul cu New York Red Bulls, când mijlocașul a fost avertizat după doar 37 de minute de joc.

Dați afară din fotbalul american, cei doi își caută de muncă în străinătate. Yeboah și-a găsit deja un loc călduț în China, la formația Qingdao Jainiu Zuqiu Julebu.

Pentru a stârpi fenomenul, conducerea MLS, de comun acord cu anumite site-uri de pariuri, înclină spre eliminarea parurilor pe cartonașe și pe orice fel de sancțiune.

Ancheta în MLS este în desfășurare și există suspiciunea că și alte cazuri ar putea fi descoperite.