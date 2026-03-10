search
Marți, 10 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Comisia Europeană: Pădurile și mlaștinile ar putea deveni noua linie de apărare a Europei

0
0
Publicat:

Statele europene ar putea transforma zonele de frontieră în spații naturale sălbatice pentru a descuraja eventuale invazii, a declarat comisarul european pentru mediu.

Padurea, barieră naturală împotriva invadaorilor/FOTO:Arhiva Adevarul
Padurea, barieră naturală împotriva invadaorilor/FOTO:Arhiva Adevarul

Jessika Roswall, comisar al Uniunii Europene pentru mediu, reziliența apei și economia circulară competitivă, a afirmat că natura ar trebui utilizată ca element de securitate națională. Potrivit acesteia, refacerea ecosistemelor de-a lungul granițelor poate face traversarea lor mult mai dificilă pentru potențiali agresori, scrie The Guardian.

„Investițiile în natură și folosirea acesteia ca formă naturală de control la frontieră sunt necesare și, în același timp, cresc biodiversitatea. Este o situație în care toată lumea câștigă”, a spus Roswall.

Ea a oferit drept exemplu Polonia și Finlanda, două state care au frontiere terestre cu Rusia sau cu aliații acesteia. În anumite zone de graniță, terenurile au fost lăsate să revină la o stare naturală mai sălbatică, ceea ce face deplasarea prin acele regiuni mult mai dificilă.

„Am vizitat aceste zone: terenurile sunt lăsate să se transforme într-un mediu mai dificil de traversat, cu tufișuri și copaci. În aceste condiții, trecerea devine mult mai complicată”, a declarat ea.

Refacerea zonelor umede ar putea reprezenta, de asemenea, o barieră naturală eficientă. „Este foarte dificil pentru tancurile grele să treacă prin astfel de terenuri”, a adăugat comisarul european.

Roswall consideră că statele ar trebui să trateze natura drept un element strategic de apărare și să analizeze implicațiile de securitate ale degradării mediului. Un ecosistem sănătos, spune ea, este esențial pentru securitatea alimentară și pentru accesul la resurse de apă, două componente fundamentale ale securității naționale.

„Trebuie să investim în natură”

„Trebuie să investim în natură. Apa este exemplul cel mai evident. Dacă nu avem apă, nu avem securitate. Uitați-vă la Ucraina, unde infrastructura de apă este atacată. Este crucial să investim în infrastructură și să o protejăm”, a spus Roswall.

În opinia sa, protejarea orașelor împotriva inundațiilor ar trebui privită și ea din perspectiva securității. Pentru a reduce impactul inundațiilor și al secetei, statele ar trebui să investească în soluții bazate pe natură, cum ar fi conceptul de „orașe-burete”, capabile să absoarbă și să gestioneze excesul de apă.

Comisarul a avertizat că numeroase regiuni ale Europei se confruntă deja cu o criză a apei, cauzată de lipsa resurselor, presiunea asupra acestora și, în unele cazuri, de scăderea cantităților de precipitații.

Deși problemele diferă de la o regiune la alta, există un aspect comun pentru întregul continent: poluarea apei. „Dacă analizăm calitatea apei, observăm că există probleme în întreaga Europă. Ne aflăm într-un moment în care trebuie să ne concentrăm serios asupra acestei resurse”, a avertizat ea.

Roswall a refuzat să comenteze dacă Regatul Unit ar trebui să naționalizeze sectorul apei, după ce poluarea provocată de deversările de ape uzate a devenit un subiect major de dezbatere publică. Ea a subliniat că obiectivul principal trebuie să fie asigurarea accesului la apă la prețuri accesibile pentru toți cetățenii, indiferent de modelul de administrare.

UE nu renunță la agenda sa ecologică

Comisarul european a spus, de asemenea, că dorește accelerarea măsurilor privind așa-numitele „substanțe chimice eterne”, cunoscute sub numele de PFAS. Aceste substanțe, utilizate pe scară largă în industrie, sunt extrem de persistente în mediu și pot contamina apa și solul, riscurile pentru sănătate fiind înțelese abia în ultimii ani.

Ea a menționat că industriile farmaceutică și cosmetică ar putea fi obligate să contribuie la costurile de curățare a zonelor contaminate. În același timp, a recunoscut că în multe cazuri nu este clar cine este responsabil pentru poluare, ceea ce ar putea însemna că o parte din costuri va trebui suportată din fonduri publice.

Roswall a minimizat tensiunile dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit privind diferențele de standarde de mediu după Brexit și a insistat că UE nu renunță la agenda sa ecologică, în pofida opoziției venite din partea unor formațiuni populiste de dreapta.

„Avem aceeași viziune privind obiectivele: standarde ridicate de protecție a mediului sunt o necesitate, nu doar pentru planetă, ci și pentru industriile noastre, care depind de un mediu sănătos”, a spus ea.

Potrivit comisarului, politicile ecologice nu sunt doar o chestiune de protecție a naturii, ci și de prosperitate economică, competitivitate și securitate.

„Nu facem pași înapoi. Continuăm tranziția verde într-un mod curat și eficient. Industriile europene știu că această transformare reprezintă unul dintre cele mai importante avantaje competitive în lumea în care trăim”, a concluzionat Roswall.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
digi24.ro
image
Ne-am putea confrunta cu cea mai gravă criză energetică din ultimii 35 de ani. Ce spun specialiștii
stirileprotv.ro
image
Tabel 40 orașe | Mai ninge sau nu în România? În ce localități se întoarce iarna, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”
mediafax.ro
image
Mirel Rădoi revine la FCSB după ce l-a făcut praf pe Gigi Becali! E o trădare pentru fanii Craiovei?
fanatik.ro
image
Primarul cu cel mai bogat CV infracțional, reabilitat. Adrian Mladin e din nou om cinstit, după ce obișnuia să ceară mite de milioane de euro
libertatea.ro
image
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
digi24.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
Gata! Donald Trump a făcut anunțul despre criza care a făcut înconjurul lumii: "Tocmai am vorbit cu prim-ministrul”
digisport.ro
image
Încep luptele interne din Iran: Primul lider suprem se opunea categoric alegerilor pe cale ereditară
stiripesurse.ro
image
După ce doi „pești ai Apocalipsei” au eșuat simultan în fața a două turiste americane, cresc temerile privind un dezastru iminent
antena3.ro
image
"Mi-au omorât copilul!" Un bebeluș din Iași a murit la 2 zile, după ce medicii l-au trimis acasă cu febră
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
cancan.ro
image
La ce oră va intra pensia pe card joi, 12 martie? Care pensionari iau un bonus record de aproape 2.700 de lei?
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Ce este pensia personală paneuropeană şi cum funcţionează pentru românii care lucrează în străinătate. Se mai numeşte ”portabilă”
playtech.ro
image
Cum a impresionat-o Gică Hagi pe Diana Șucu: “Este Dumnezeu pe bucata lui!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Mesajul lui Gigi Becali care l-a făcut pe Mirel Rădoi să se răzgândească
digisport.ro
image
Cristela Georgescu, acuzații despre amenzile uriașe primite și presiunile asupra familiei sale: "Există două amenzi foarte mari / Am fost sancționați pe baza unei aparențe"
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Gabriela Ciobanu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bacău
kanald.ro
image
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
wowbiz.ro
image
Bani în plus de Paşte! Ce angajaţi sunt avantajaţi şi cât primesc în plus pe card
romaniatv.net
image
Trump l-a sunat de urgență pe Putin. Președintele Rusiei are soluția pentru războiul din Iran
mediaflux.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
Traumele prin care a trecut Maria, fiica adoptată a lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. După abandonul familiei, a fost la un pas de a fi adoptată, dar iarăși abandonată: „A avut și probleme de sănătate”
actualitate.net
image
Relația Dacianei Sârbu cu Alex Ghionea. Cine este, de fapt, noul partener și ce dosar penal are pe rol
actualitate.net
image
Cum se prepară salata de ciuperci cu maioneză de post. Rețeta împărtășită de Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu. Video
click.ro
image
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă 7.000 de lei pe lună în România, de fapt?
click.ro
image
Cele 4 zodii care vor fi răsfățate de univers, între 14 și 26 martie. Veștile bune, pentru acești nativi, vin una după alta
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (45) jpg
Kate Middleton, superbă alături de Prințul William la un eveniment major. Motivul pentru care a apărut alături de familia regală
okmagazine.ro
GettyImages 2214218154 jpg
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood
clickpentrufemei.ro
„Bivolițe la Pantelimon trecând apa”, pictură de Jean Neylies (© iMAGO Romaniae)
Aventurile neobișnuite ale unei bivolițe cu o stea în frunte, după cedarea Cadrilaterului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 10 martie. Scorpionii fac o greșeală, Capricornii ar putea câștiga mai mulți bani
image
Cum se prepară salata de ciuperci cu maioneză de post. Rețeta împărtășită de Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu. Video

OK! Magazine

image
Un expert în cititul pe buze a dezvăluit ce instrucțiune fermă i-a dat Regele Charles Reginei Camilla la slujba dedicată Zilei Commonwealth-ului

Click! Pentru femei

image
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood

Click! Sănătate

image
Aceasta este culoarea preferată a psihopaţilor!