Comisia Europeană: Pădurile și mlaștinile ar putea deveni noua linie de apărare a Europei

Statele europene ar putea transforma zonele de frontieră în spații naturale sălbatice pentru a descuraja eventuale invazii, a declarat comisarul european pentru mediu.

Jessika Roswall, comisar al Uniunii Europene pentru mediu, reziliența apei și economia circulară competitivă, a afirmat că natura ar trebui utilizată ca element de securitate națională. Potrivit acesteia, refacerea ecosistemelor de-a lungul granițelor poate face traversarea lor mult mai dificilă pentru potențiali agresori, scrie The Guardian.

„Investițiile în natură și folosirea acesteia ca formă naturală de control la frontieră sunt necesare și, în același timp, cresc biodiversitatea. Este o situație în care toată lumea câștigă”, a spus Roswall.

Ea a oferit drept exemplu Polonia și Finlanda, două state care au frontiere terestre cu Rusia sau cu aliații acesteia. În anumite zone de graniță, terenurile au fost lăsate să revină la o stare naturală mai sălbatică, ceea ce face deplasarea prin acele regiuni mult mai dificilă.

„Am vizitat aceste zone: terenurile sunt lăsate să se transforme într-un mediu mai dificil de traversat, cu tufișuri și copaci. În aceste condiții, trecerea devine mult mai complicată”, a declarat ea.

Refacerea zonelor umede ar putea reprezenta, de asemenea, o barieră naturală eficientă. „Este foarte dificil pentru tancurile grele să treacă prin astfel de terenuri”, a adăugat comisarul european.

Roswall consideră că statele ar trebui să trateze natura drept un element strategic de apărare și să analizeze implicațiile de securitate ale degradării mediului. Un ecosistem sănătos, spune ea, este esențial pentru securitatea alimentară și pentru accesul la resurse de apă, două componente fundamentale ale securității naționale.

„Trebuie să investim în natură”

„Trebuie să investim în natură. Apa este exemplul cel mai evident. Dacă nu avem apă, nu avem securitate. Uitați-vă la Ucraina, unde infrastructura de apă este atacată. Este crucial să investim în infrastructură și să o protejăm”, a spus Roswall.

În opinia sa, protejarea orașelor împotriva inundațiilor ar trebui privită și ea din perspectiva securității. Pentru a reduce impactul inundațiilor și al secetei, statele ar trebui să investească în soluții bazate pe natură, cum ar fi conceptul de „orașe-burete”, capabile să absoarbă și să gestioneze excesul de apă.

Comisarul a avertizat că numeroase regiuni ale Europei se confruntă deja cu o criză a apei, cauzată de lipsa resurselor, presiunea asupra acestora și, în unele cazuri, de scăderea cantităților de precipitații.

Deși problemele diferă de la o regiune la alta, există un aspect comun pentru întregul continent: poluarea apei. „Dacă analizăm calitatea apei, observăm că există probleme în întreaga Europă. Ne aflăm într-un moment în care trebuie să ne concentrăm serios asupra acestei resurse”, a avertizat ea.

Roswall a refuzat să comenteze dacă Regatul Unit ar trebui să naționalizeze sectorul apei, după ce poluarea provocată de deversările de ape uzate a devenit un subiect major de dezbatere publică. Ea a subliniat că obiectivul principal trebuie să fie asigurarea accesului la apă la prețuri accesibile pentru toți cetățenii, indiferent de modelul de administrare.

UE nu renunță la agenda sa ecologică

Comisarul european a spus, de asemenea, că dorește accelerarea măsurilor privind așa-numitele „substanțe chimice eterne”, cunoscute sub numele de PFAS. Aceste substanțe, utilizate pe scară largă în industrie, sunt extrem de persistente în mediu și pot contamina apa și solul, riscurile pentru sănătate fiind înțelese abia în ultimii ani.

Ea a menționat că industriile farmaceutică și cosmetică ar putea fi obligate să contribuie la costurile de curățare a zonelor contaminate. În același timp, a recunoscut că în multe cazuri nu este clar cine este responsabil pentru poluare, ceea ce ar putea însemna că o parte din costuri va trebui suportată din fonduri publice.

Roswall a minimizat tensiunile dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit privind diferențele de standarde de mediu după Brexit și a insistat că UE nu renunță la agenda sa ecologică, în pofida opoziției venite din partea unor formațiuni populiste de dreapta.

„Avem aceeași viziune privind obiectivele: standarde ridicate de protecție a mediului sunt o necesitate, nu doar pentru planetă, ci și pentru industriile noastre, care depind de un mediu sănătos”, a spus ea.

Potrivit comisarului, politicile ecologice nu sunt doar o chestiune de protecție a naturii, ci și de prosperitate economică, competitivitate și securitate.

„Nu facem pași înapoi. Continuăm tranziția verde într-un mod curat și eficient. Industriile europene știu că această transformare reprezintă unul dintre cele mai importante avantaje competitive în lumea în care trăim”, a concluzionat Roswall.