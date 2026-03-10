Video Farsa secolului în sportul mondial. Un kenyan a pierdut maratonul de la Los Angeles la o sutime de secundă, după ce a greșit traseul

O revenire nebună a avut loc la Maratonul de la Los Angeles.

Atletul american Nathan Martin a reușit victoria în cursa duminică la doar o sutime de secundă distanță de ocupantul locului secund.

Martin l-a depășit la sprint, chiar înainte de linia de sosire, pe kenyanul Michael Kimani Kamau.

Sportivul african a plătit pentru o greșeală pe care a făcut-o cu puțin timp înainte.

Pentru câteva momente, a luat-o pe un traseu greșit, pierzând timp prețios care s-a dovedit decisiv în rezultatul final.