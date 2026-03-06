Europa vorbește despre competitivitate. Antreprenorii români trebuie să vorbească despre investiții

Reflecții de la EIB Forum, Luxembourg

La EIB Forum din Luxembourg, discuția despre competitivitatea Europei a avut un fir roșu: continentul nu duce lipsă de idei, start-up-uri sau talent. Problema este că prea puține companii reușesc să devină mari.

Situația din țara noastră nu e cu mult diferită, cu câteva companii la vârful piramidei și câteva sute de mii de SRLuri. În 2023, România avea peste 800.000 de ‑IMMuri‑, iar microîntreprinderile, în jur de 770.000 de firme cu mai puțin de 9 angajați, de multe ori doar cu 1 angajat sau doar cu asociatul a‑dministrator, reprezintă aproape tot ce înseamnă mediul de afaceri, conform datelor oficiale. Acestea însumează circa o treime din locurile de muncă din economie, în timp ce doar aproximativ 1.700 de companii mari, adică 0,2% din firme, concentrează aproape o treime din angajați și o pondere disproporționată din investiții și exporturi. Piramida este astfel foarte lată la bază, dar extrem de îngustă la vârf, ceea ce face ca drumul de la start‑up la campion regional sau global să fie, în continuare, excepția și nu regula.

Europa produce firme bune. Dar produce prea puține companii care să ajungă lideri globali.

Pentru antreprenorii români care conduc companii de peste 1 milion de euro cifră de afaceri, această dezbatere europeană are o traducere foarte concretă: următorul salt de creștere depinde aproape întotdeauna de investiții. Dacă în 2019 vorbeam de aproximativ 27.000 de firme cu cifră de afaceri de peste 1 milion de euro, conform Coface, astăzi estimările indică zeci de mii de astfel de companii, probabil în jur de 30 - 40.000 de firme, care generează peste 80% din cifra de afaceri la nivel național.

Există un moment în viața oricărei companii antreprenoriale când modelul de business funcționează, piața există, iar compania este profitabilă. De aici încolo, întrebarea nu mai este dacă afacerea poate supraviețui. Întrebarea devine: poate această companie să crească semnificativ?

Aceasta este etapa în care apar deciziile mai dificile:

investești în capacitate nouă,

intri pe piețe externe,

automatizezi producția,

faci achiziții sau parteneriate.

Toate aceste decizii au un numitor comun: capitalul. Europa are capital, dar nu îl mobilizează suficient

Un paradox discutat intens la forum este că Europa are economii mari și un nivel ridicat de economisire, dar reușește mai greu să transforme aceste resurse în investiții productive. Diferența de finanțare față de Statele Unite este estimată la aproximativ 120 miliarde euro anual pentru companiile inovatoare și în creștere. Această diferență nu înseamnă doar mai puțin capital. Înseamnă și mai puține companii europene care reușesc să scaleze rapid.

Pentru antreprenorii români, acest lucru se poate observa într-o realitate simplă: capitalul există, dar nu vine automat. Un alt mesaj important din Raportul de Investiții al BEI este că firmele europene au devenit mai prudente în ultimii ani, iar investițiile au stagnat în multe sectoare.

În același timp, economia globală accelerează investițiile în digitalizare, inteligență artificială, automatizare, eficiență energetică.

Companiile care investesc devin mai productive și cresc mai repede. Cele care amână aceste decizii riscă să rămână în urmă. Capitalul pentru creștere se schimbă. În mod tradițional, antreprenorii europeni s-au bazat în principal pe două surse de capital: profitul reinvestit și creditul bancar. Astăzi, structura capitalului devine mult mai diversă.

Pe lângă creditul bancar apar tot mai des soluțiile de datorie privată, fonduri de private equity, obligațiuni corporative și instrumente garantate de instituții europene. Aceste combinații permit companiilor să finanțeze proiecte mai mari fără a destabiliza fluxul de numerar sau structura acționariatului. Poate cea mai importantă concluzie a discuțiilor de la Luxembourg nu ține de politici publice sau de programe europene, ci de mentalitatea companiilor.

În multe economii europene, inclusiv în România, antreprenorii sunt obișnuiți să crească organic și prudent. Însă, într-o economie în care tehnologia, competiția globală și capitalul se mișcă rapid, această prudență poate deveni un dezavantaj.

Europa vorbește astăzi despre competitivitate. Pentru antreprenori, însă, competitivitatea începe cu o întrebare mult mai concretă: care este următorul proiect de investiții al companiei tale și cum îl finanțezi? Pentru că, în final, diferența dintre companiile care rămân locale și cele care devin regionale sau globale nu este ideea de business, ci capacitatea de a investi la momentul potrivit.