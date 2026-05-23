Ploile torenţiale de vineri au făcut ravagii în mai multe zone din ţară, provocând inundaţii, trafic blocat, copaci doborâţi de vânt şi zeci de intervenţii ale pompierilor. Cele mai afectate au fost judeţul Iaşi, Vaslui şi Capitala, unde străzile s-au transformat în râuri după doar câteva minute de ploaie puternică.

În judeţul Iaşi, codul portocaliu de inundaţii a provocat probleme în mai multe localităţi. În municipiul Iaşi, canalizarea nu a mai făcut faţă după doar zece minute de ploaie torenţială, iar apa s-a revărsat pe carosabil, îngreunând circulaţia atât în centrul oraşului, cât şi în cartierele periferice.

Pompierii au avut zeci de intervenţii pentru evacuarea apei din curţi, locuinţe şi spaţii comerciale inundate. O femeie cu probleme de mobilitate a avut nevoie de ajutor pentru a fi evacuată dintr-o zonă afectată de ape.

În comuna Holboca, aproximativ 20 de curţi au fost inundate, iar nivelul apei a ajuns până la 25 de centimetri. Alte zece persoane din mai multe comune au solicitat ajutor după ce apa le-a pătruns în locuinţe.

Potrivit ISU Iaşi, intervenţii au avut loc în localităţile Bosia, Mânzăteşti, Vlădiceni, Dancu, Miroslava şi Vişoianu. În complexul rezidenţial Vişoianu, apa provenită din refularea canalizării a inundat patru apartamente aflate la demisol.

De asemenea, în municipiul Iaşi au fost raportate inundaţii pe Bulevardul Ferdinand I, pe strada Zimbrului, unde a fost afectată o frizerie, dar şi pe strada Pompei, unde apa a intrat într-o locuinţă.

Hidrologii au emis avertizări Cod portocaliu pe râurile din bazinul Vămăşoaia şi Cod galben pe afluenţii râului Siret, iar populaţia din zonele vizate a primit mesaje RO-Alert.

În judeţul Vaslui, furtunile au fost urmate de apariţia spectaculoasă a fenomenului „roll cloud”, un nor cu aspect de val uriaş care se formează la contactul dintre masele de aer rece şi cele de aer cald şi umed.

Probleme serioase au fost şi în Bucureşti, aflat sub cod galben de ploi şi vijelii. Pe bulevardul Metalurgiei, maşinile şi autobuzele au circulat cu dificultate din cauza apei acumulate pe carosabil, după ce sistemul de canalizare a fost depăşit de cantitatea mare de precipitaţii.

În sud-estul Capitalei, pe Calea Văcăreşti, un copac s-a prăbuşit peste două maşini, iar în cartierul Pantelimon un alt arbore a căzut peste un stâlp şi a avariat acoperişul unui magazin.

Străzi inundate au fost şi în localităţile Popeşti-Leordeni şi Chiajna, unde locuitorii reclamă că astfel de probleme apar frecvent după ploile de vară din cauza infrastructurii subdimensionate.

„A plouat cinci minute în Chiajna şi cred că nu avem canalizare! Ia vedeţi, primarul a ieşit din casă? E pe străzi?”, au spus localnicii nemulţumiţi.

Vremea severă a creat probleme şi în zonele montane. Salvamontiştii din Braşov au emis avertismente pentru turiştii care merg în Munţii Făgăraş, unde există risc ridicat de viituri pe Valea Sâmbetei, Valea Viştea Mare şi Valea Arpaşu Mare.

Autorităţile le recomandă turiştilor să evite deplasările pe drumurile forestiere şi pe văile nordice, să folosească exclusiv traseele marcate şi să urmărească evoluţia vremii înainte de a pleca pe munte.

Meteorologii avertizează că episodul de vreme severă nu s-a încheiat. Un cod galben de vânt este în vigoare pentru centrul şi sudul Moldovei, Dobrogea şi estul şi nord-estul Munteniei, unde rafalele pot ajunge la 65 km/h.

Deşi weekendul începe cu ploi şi risc de inundaţii, meteorologii anunţă că vremea se va încălzi treptat în zilele următoare, iar temperaturile ar putea ajunge la 29 de grade Celsius la mijlocul săptămânii viitoare.