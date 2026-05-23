„Ce ar trebui să fac, să merg singură?”. Scandal înaintea nunții lui Taylor Swift și Travis Kelce

O invitată la nunta dintre Taylor Swift şi Travis Kelce s-a declarat nemulţumită după ce a aflat că nu are voie să participe la eveniment însoţită.

Femeia, care a dorit să rămână anonimă, a declarat pentru Daily Mail că invitaţia primită nu îi permite să aducă un partener la petrecerea programată pe 3 iulie, la New York.

„Invitaţia mea nu-mi permitea să vin însoţită”, a spus aceasta.

Invitata susţine că situaţia este incomodă pentru ea şi că ia în calcul să nu mai participe la eveniment.

„Adică, ce ar trebui să fac? Să merg singură? Ar fi atât de jenant. Nu cred că voi participa, pentru că nu vreau să merg singură şi nu sunt sigură că voi cunoaşte prea multe persoane acolo. Adică, scuze, dar nu sunt prietenă cu Gigi şi Bella Hadid!”, a declarat femeia.

Ea s-a arătat deranjată şi de faptul că alţi invitaţi au primit permisiunea de a veni însoţiţi.

„Ştiu că Selena Gomez vine cu soţul ei, Benny Blanco, aşa că are dreptul la un însoţitor, dar mie nu mi se permite să vin cu cineva pentru că sunt singură”, a adăugat invitata. „Înţeleg, probabil că sala nu poate găzdui decât un număr limitat de persoane, dar nu e tocmai plăcut.”

Potrivit sursei citate, invitaţia fără partener a fost suficient de ofensatoare încât femeia să ia în calcul să renunţe complet la participarea la ceea ce presa americană numeşte deja „nunta anului”.

„Este nunta anului, dar s-ar putea să nu particip la aceasta pentru că sunt timidă”, a spus ea.

Evenimentul ar urma să aibă loc într-o locaţie secretă, care va fi comunicată invitaţilor abia în dimineaţa ceremoniei, din motive de securitate.

„Înţeleg şi eu asta, nu vrea ca toată lumea să ştie unde se căsătoreşte până în ultima clipă, din motive de securitate”, a explicat sursa.

„Acum e un mare joc de ghicit, toată lumea se întreabă unde va avea loc. Probabil într-un hotel imens, precum Waldorf Astoria, care are un sistem de securitate şi acces de excepţie”, a adăugat aceasta.

Invitata a mai spus că o „iubeşte” pe Taylor Swift şi că îi doreşte „tot ce e mai bun”, însă nu vrea să pară „un mare nemulţumit”.

Reprezentanţii artistei nu au comentat deocamdată informaţiile apărute în presă.

Taylor Swift şi Travis Kelce, ambii în vârstă de 36 de ani, s-au logodit anul trecut, după doi ani de relaţie. Cererea în căsătorie ar fi avut loc în august, într-un cadru romantic organizat în curtea casei.

„Profesoara ta de engleză şi profesorul tău de sport se căsătoresc”, au scris cei doi în descrierea fotografiilor publicate atunci.

Presa americană susţine că la eveniment sunt aşteptate numeroase vedete, printre care Selena Gomez, Gigi Hadid, Zoë Kravitz şi Graham Norton.