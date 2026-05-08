Robert Fico a ajuns la Moscova. Ce mesaj i-ar putea transmite lui Putin din partea lui Zelenski

Premierul slovac Robert Fico a ajuns la Moscova într-o vizită controversată, criticată de mai mulți parteneri europeni. Oficialii slovaci susțin că liderul de la Bratislava ar putea transmite lui Vladimir Putin mesaje din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a ajuns vineri, 8 mai, la Moscova pentru o întâlnire cu Vladimir Putin, într-un moment în care relațiile dintre Rusia și statele europene rămân extrem de tensionate din cauza războiului din Ucraina. Vizita are loc înaintea ceremoniei organizate pe 9 mai în Piața Roșie, însă oficialii slovaci au precizat că Robert Fico nu va participa la parada militară dedicată Zilei Victoriei, ci doar va depune flori la mormântul soldatului necunoscut.

Anunțul a fost făcut de secretarul de stat din Ministerul slovac de Externe, Rastislav Chovanec, în cadrul unei ședințe a Comisiei pentru afaceri europene din Parlamentul slovac. Potrivit acestuia, premierul slovac ar putea avea și un rol de intermediar informal între Moscova și Kiev.

„Vizita premierului la Moscova are ca scop principal comemorarea sfârșitului celui de-Al Doilea Război Mondial. Nu va participa la parada militară, va depune doar flori la mormântul soldatului necunoscut. Dar da, în paralel va avea și o întâlnire cu președintele rus, căruia îi poate transmite mesaje din partea președintelui ucrainean, cu care a avut contact de două ori în ultima săptămână. De asemenea, poate obține informații valoroase de la președintele rus despre modul în care acesta vede eforturile pentru încheierea războiului”, a declarat Chovanec, citat de publicația slovacă Teraz.

„Cred că în această perioadă este necesar să se comunice cu toate părțile implicate, iar Uniunea Europeană și politicienii europeni ar trebui să fie interesați să fie prezenți la masa negocierilor unde se va ajunge la un acord de pace”, a mai afirmat acesta, adăugând că mai mulți lideri politici europeni au început deja să susțină ideea unor discuții directe cu Vladimir Putin.

Rastislav Chovanec a mai spus că Robert Fico participă în mod tradițional la evenimente dedicate comemorării sfârșitului celui de-Al Doilea Război Mondial în mai multe țări europene. Potrivit oficialului slovac, premierul urmează să meargă în luna iunie în Franța și s-a aflat joi în Germania, unde a vizitat fostul lagăr de concentrare nazist de la Dachau.

Vizita lui Fico, criticată în Europa

Deplasarea liderului slovac la Moscova a stârnit însă reacții critice atât în interiorul Slovaciei, cât și în alte state europene.

Vicepreședinta comisiei parlamentare pentru afaceri europene, Beáta Jurík (PS), a declarat că această vizită nu ar trebui să devină „o tradiție”.

„Mai degrabă am avut impresia, atât anul trecut, cât și anul acesta, că partenerii noștri europeni privesc foarte critic vizita sa la Moscova și nu ca pe o contribuție diplomatică din care să rezulte informații importante”, a spus aceasta.

Critici au venit și din partea altor parlamentari slovaci, care consideră că deplasarea lui Fico în Rusia transmite un semnal politic greșit în contextul războiului din Ucraina.

Călătoria spre Moscova a fost complicată și de refuzul mai multor state europene de a permite survolul aeronavei oficiale slovace, avionul lui Robert Fico fiind nevoit să urmeze o rută ocolitoare prin Republica Cehă, Germania, Suedia și Finlanda.

Anterior, Lituania și Letonia anunțaseră că nu vor permite avionului premierului slovac să traverseze spațiul lor aerian în drum spre Rusia. Robert Fico a confirmat că ambele state au notificat oficial Bratislava în legătură cu această interdicție. Ulterior, și Estonia a anunțat închiderea spațiului său aerian pentru zborul delegației slovace.

Moscova organizează o paradă redusă

Vizita lui Robert Fico are loc în contextul pregătirilor pentru parada militară de 9 Mai din Piața Roșie, organizată anual pentru a marca victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Autoritățile ruse au decis însă ca ediția din acest an să fie una redusă, fără demonstrațiile ample de tehnică militară organizate în mod tradițional. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, decizia a fost luată pe fondul temerilor privind posibile atacuri ucrainene asupra Moscovei.