search
Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Robert Fico a ajuns la Moscova. Ce mesaj i-ar putea transmite lui Putin din partea lui Zelenski

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Premierul slovac Robert Fico a ajuns la Moscova într-o vizită controversată, criticată de mai mulți parteneri europeni. Oficialii slovaci susțin că liderul de la Bratislava ar putea transmite lui Vladimir Putin mesaje din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Robert Fico se întâlnește cu Vladimir Putin la Moscova. FOTO: arhivă
Robert Fico se întâlnește cu Vladimir Putin la Moscova. FOTO: arhivă

Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a ajuns vineri, 8 mai, la Moscova pentru o întâlnire cu Vladimir Putin, într-un moment în care relațiile dintre Rusia și statele europene rămân extrem de tensionate din cauza războiului din Ucraina. Vizita are loc înaintea ceremoniei organizate pe 9 mai în Piața Roșie, însă oficialii slovaci au precizat că Robert Fico nu va participa la parada militară dedicată Zilei Victoriei, ci doar va depune flori la mormântul soldatului necunoscut.

Anunțul a fost făcut de secretarul de stat din Ministerul slovac de Externe, Rastislav Chovanec, în cadrul unei ședințe a Comisiei pentru afaceri europene din Parlamentul slovac. Potrivit acestuia, premierul slovac ar putea avea și un rol de intermediar informal între Moscova și Kiev.

„Vizita premierului la Moscova are ca scop principal comemorarea sfârșitului celui de-Al Doilea Război Mondial. Nu va participa la parada militară, va depune doar flori la mormântul soldatului necunoscut. Dar da, în paralel va avea și o întâlnire cu președintele rus, căruia îi poate transmite mesaje din partea președintelui ucrainean, cu care a avut contact de două ori în ultima săptămână. De asemenea, poate obține informații valoroase de la președintele rus despre modul în care acesta vede eforturile pentru încheierea războiului”, a declarat Chovanec, citat de publicația slovacă Teraz.

„Cred că în această perioadă este necesar să se comunice cu toate părțile implicate, iar Uniunea Europeană și politicienii europeni ar trebui să fie interesați să fie prezenți la masa negocierilor unde se va ajunge la un acord de pace”, a mai afirmat acesta, adăugând că mai mulți lideri politici europeni au început deja să susțină ideea unor discuții directe cu Vladimir Putin.

Rastislav Chovanec a mai spus că Robert Fico participă în mod tradițional la evenimente dedicate comemorării sfârșitului celui de-Al Doilea Război Mondial în mai multe țări europene. Potrivit oficialului slovac, premierul urmează să meargă în luna iunie în Franța și s-a aflat joi în Germania, unde a vizitat fostul lagăr de concentrare nazist de la Dachau.

Vizita lui Fico, criticată în Europa

Deplasarea liderului slovac la Moscova a stârnit însă reacții critice atât în interiorul Slovaciei, cât și în alte state europene.

Vicepreședinta comisiei parlamentare pentru afaceri europene, Beáta Jurík (PS), a declarat că această vizită nu ar trebui să devină „o tradiție”.

„Mai degrabă am avut impresia, atât anul trecut, cât și anul acesta, că partenerii noștri europeni privesc foarte critic vizita sa la Moscova și nu ca pe o contribuție diplomatică din care să rezulte informații importante”, a spus aceasta.

Critici au venit și din partea altor parlamentari slovaci, care consideră că deplasarea lui Fico în Rusia transmite un semnal politic greșit în contextul războiului din Ucraina.

Călătoria spre Moscova a fost complicată și de refuzul mai multor state europene de a permite survolul aeronavei oficiale slovace, avionul lui Robert Fico fiind nevoit să urmeze o rută ocolitoare prin Republica Cehă, Germania, Suedia și Finlanda.

Anterior, Lituania și Letonia anunțaseră că nu vor permite avionului premierului slovac să traverseze spațiul lor aerian în drum spre Rusia. Robert Fico a confirmat că ambele state au notificat oficial Bratislava în legătură cu această interdicție. Ulterior, și Estonia a anunțat închiderea spațiului său aerian pentru zborul delegației slovace.

Moscova organizează o paradă redusă 

Vizita lui Robert Fico are loc în contextul pregătirilor pentru parada militară de 9 Mai din Piața Roșie, organizată anual pentru a marca victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Autoritățile ruse au decis însă ca ediția din acest an să fie una redusă, fără demonstrațiile ample de tehnică militară organizate în mod tradițional. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, decizia a fost luată pe fondul temerilor privind posibile atacuri ucrainene asupra Moscovei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid
digi24.ro
image
Fraudă de 18 milioane de lei la o firmă de deșeuri din București. Indiciu-cheie în anchetă: un Ferrari de 500.000 de euro
stirileprotv.ro
image
Fostul președinte CCR, Augustin Zegrean, condamnă punerea pe ordinea de zi a unei OUG de către Guvernul demis, Bolojan: „Nu poate să facă așa ceva” / „Scrie în Constituție”
gandul.ro
image
Care este stadiul contractului prin care Romgaz ar urma să preia combinatul Azomureș?
mediafax.ro
image
Cartea „Super Steaua”, interzisă în Ghencea la sărbătoarea de pe 7 mai 2026. Reacția autorului Andrei Vochin
fanatik.ro
image
El este suspectul în crima din Bihor, unde o elevă de 18 ani a fost găsită moartă, pe câmp. Unde a fost prins Jozsef Zsolt Bóné I VIDEO
libertatea.ro
image
Elevă găsită moartă pe un câmp din Bihor. Cine este suspectul principal
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu și-a făcut apariția! Cum arată, la 78 de ani
digisport.ro
image
Cum arată una dintre cele 4 rochii de mireasă ale Andreei Bălan. Imagini de senzație: „Trena a umplut tot portbagajul”
click.ro
image
Doi soți au fost șocați să descopere că un bărbat locuia în subsolul casei lor. „Mai dispărea un măr, câte o gogoașă” 
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
A fost muşcată de o insectă într-o expediţie tropicală şi s-a întors cu o boală rară. Caz neobişnuit la Cluj
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Instanța cere Casei de Pensii să dea de urgență bani în plus unor pensionari. Decizia, în Monitorul Oficial
newsweek.ro
image
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
prosport.ro
image
Noi obligații pentru proprietarii de apartamente vechi. Amenzi și costuri uriașe pentru consolidări, conform unui proiect
playtech.ro
image
Risc de pandemie de hantavirus? Medicii explică de ce nu trebuie să ne facem griji. „Astea sunt principiile în epidemiologie”
fanatik.ro
image
Ce premier ar putea avea România: „Cu trădări, mici schimbări de conducere la PSD, văd o refacere a coaliției recent căzute, tot cu Bolojan la Palatul Victoria”
ziare.com
image
Transferul lui Vlad Chiricheș, anunțat pe prima pagină!
digisport.ro
image
Cum ajută trotineta în dezvoltarea copilului
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul zilei, la loc comanda!
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație la Kremlin! Vladimir Putin, dispus să negocieze cu UE. Care este condiția Rusiei
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Mihaela Rădulescu, un nou început după moartea lui Felix Baumgartner: „Ar fi fost atât de mândru”. Revine în lumina reflectoarelor?
click.ro
image
Suspectul în cazul elevei ucise în Bihor a fost găsit. A fost condamnat în trecut pentru omor
click.ro
image
Fata Andreei Bălan, la școală, despre „tata Victor”: „E forțos, ne ridică, e jucăuș și e frumos”. Imagini emoționante
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
Heather Locklear foto Instagram Ava Sambora jpg
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!
clickpentrufemei.ro
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială (© Facebook / Pompeii - Parco Archeologico)
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce mai pune în farfurie Irina Margareta Nistor, după ce a slăbit 40 de kilograme. Micul păcat culinar: „Nu pot renunța la…”
image
Mihaela Rădulescu, un nou început după moartea lui Felix Baumgartner: „Ar fi fost atât de mândru”. Revine în lumina reflectoarelor?

OK! Magazine

image
Ce conține „camera secretă pentru sex” a celei mai frumoase femei de la Hollywood. „Iubirea e, pur și simplu, prea intensă!”

Click! Pentru femei

image
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată îți dezvăluie ce găsești cel mai atractiv la un partener