Fico ocolește Europa pentru a ajunge la Moscova. Ruta găsită de premierul slovac pentru a participa la parada lui Putin de Ziua Victoriei

Premierul slovac Robert Fico a găsit o rută ocolitoare pentru a ajunge la Moscova de Ziua Victoriei, după ce mai multe state europene i-au blocat accesul prin spațiul lor aerian. Liderul de la Bratislava va zbura spre capitala Rusiei pe așa-numita „rută nordică”, traversând Cehia, Germania, Suedia și Finlanda, potrivit unor surse din controlul traficului aerian european.

Sursele citate de presa rusă, preluate de Caliber.Az, susțin că zborul ar urma să dureze între trei ore și jumătate și patru ore, în funcție de coridoarele aeriene disponibile. După ieșirea din spațiul aerian german, aeronava va survola apele neutre ale Mării Baltice, fiind monitorizată de controlorii de trafic din Stockholm și Helsinki.

O variantă alternativă, pe ruta sudică — prin Austria, Italia, Marea Mediterană, Turcia și apoi intrarea în spațiul aerian rusesc prin zona Mării Negre — a fost analizată, însă ar fi prelungit călătoria până la opt ore.

Țările baltice — Letonia, Lituania și Estonia — au refuzat să permită survolul aeronavei oficiale slovace, iar posibilitatea unui tranzit prin Polonia a fost abandonată, după cum a declarat ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski.

În capitala Rusiei, Robert Fico urmează să depună coroane de flori la Mormântul Soldatului Necunoscut și să aibă o întâlnire cu Vladimir Putin. Premierul slovac a insistat că vizita sa are drept scop comemorarea soldaților sovietici căzuți în luptele împotriva Germaniei naziste pentru eliberarea Slovaciei.

Totuși, deplasarea liderului slovac la Moscova a provocat noi tensiuni în interiorul Uniunii Europene. Șeful diplomației poloneze, Radosław Sikorski, a declarat că Varșovia ar putea „ierta” această vizită dacă Bratislava va contribui la deblocarea ajutorului european pentru Ucraina, inclusiv a unui pachet financiar estimat la 90 de miliarde de euro.

„Am citit recent un interviu cu premierul Fico și tonul său părea mult mai pozitiv. Dacă va debloca sprijinul pentru Ucraina, poate îi vom putea ierta vizita în Rusia”, a spus Sikorski, în marja conferinței Defence24 Days de la Varșovia, potrivit agenției TASR.

Robert Fico s-a remarcat în ultimii ani ca unul dintre cei mai vocali critici ai sprijinului militar pentru Kiev. După revenirea la putere în 2023, liderul slovac declara că Bratislava nu va trimite „niciun glonț” Ucrainei. Alături de Viktor Orbán, Fico a încercat în repetate rânduri să încetinească sancțiunile împotriva Moscovei și pachetele de ajutor pentru Kiev.

În ultimele zile însă, discursul premierului slovac pare să se fi nuanțat. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Fico l-ar fi asigurat că Slovacia nu va bloca ambițiile europene ale Ucrainei și nici viitorul pachet financiar destinat Kievului.

În ciuda prezenței sale la Moscova, Robert Fico a precizat că nu va participa la parada militară din 9 mai organizată în Piața Roșie. „Voi depune flori la mormântul soldatului necunoscut al Armatei Roșii și voi avea o scurtă întâlnire cu președintele Putin. Atât. Nu voi participa la nicio paradă militară”, a declarat liderul slovac.

Anul trecut, Robert Fico și președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, au fost singurii lideri europeni prezenți la festivitățile organizate de Kremlin cu ocazia Zilei Victoriei.