Putin aduce un omagiu unuia dintre cei mai mari criminali din istoria Rusiei: Academia FSB, redenumită în onoarea lui Felix Dzerjinski

Președintele rus Vladimir Putin a redenumit Academia Serviciului Federal de Securitate (FSB) în onoarea lui Felix Dzerjinski, fondatorul poliției secrete sovietice CEKA. Decizia a fost anunțată printr-un decret publicat pe site-ul Kremlinului.

Decretul precizează că această denumire onorifică a fost acordată în semn de recunoaștere a activității și rezultatelor personalului academiei, scrie site-ul independent Meduza.

„Având în vedere meritele personalului Academiei FSB în formarea profesională a cadrelor în beneficiul Serviciului Federal de Securitate și ținând cont de contribuția deosebită la asigurarea securității statului”, se arată în decret.

Academia FSB este principala instituție de învățământ superior a serviciului de securitate rus. Aceasta a purtat numele lui Dzerjinski între 1962 și 1993, când era cunoscută drept Școala Superioară a KGB-ului din URSS.

„Aceasta este, probabil, prima dată când Putin își exprimă public o opinie despre figura lui «Felix de Fier»”, a scris publicația politică independentă rusă Faridaily.

În 2025, Putin a exprimat în mai multe rânduri regretul față de demolarea monumentului lui Dzerjinski din 1991. Partidul Comunist din Rusia (KPRF) a cerut constant reinstalarea statuii în Piața Lubianka, în fața sediului FSB.

Cine a fost Felix Dzerjinski, arhitectul Terorii Roșii

Felix Dzerjinski a fost fondatorul și conducătorul Comisiei Extraordinare Panruse (CEKA), ai cărei succesori au fost NKVD, KGB și actualul Serviciu Federal de Securitate al Rusiei. Dzerjinski a organizat Teroarea Roșie, o perioadă de represiune politică și crime în masă de după începerea Războiului Civil Rus în 1918, comise de bolșevici.

Dzerjinski este cunoscut ca inițiator al sistemului de teroare în masă și al represiunilor extrajudiciare. Sub conducerea sa, CEKA a desfășurat execuții în masă, a reprimat revoltele țărănești, a persecutat clerul și opozanții politici ai Partidului Bolșevic, notează Mezha.

„Restabilirea numelui lui Dzerjinski pentru Academia FSB este un eveniment simbolic important, care oferă o imagine clară asupra idealurilor împărtășite de cei mai puternici oameni din Rusia”, a mai scris Faridaily.