Nemții plâng după Julia Sauter, după ce s-au descotorosit de ea. Mesajul patinatoarei pentru conaționalii săi

Julia Sauter este cea mai mediatizată membră a delegației României, după ce a obținut locul 17 în finala de la patinaj artistic la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. Asta pentru că este o sportivă din Germania, care, de nevoie, a găsit în țara noastră oportunitatea de a participa la Olimpiada de Iarnă și a făcut-o cu decență, bucurie și profesionalism.

Nemțoaica trăiește și se antrenează în țara natală, unde însă nu a primit vreo șansă să facă performanță. Pe când avea 14 ani, sportiva nu a fost inclusă în categoria de elită din Germania, la nivelul său de vârstă, pentru că nu reușea să facă două sărituri triple diferite (în finala de la JO a făcut patru asemenea sărituri). Luată sub aripă de antrenorul Marius Negrea, aceasta a acceptat propunerea de a reprezenta România, ceea ce era, la momentul respectiv, cam singura opțiune de a continua patinajul de performanță. Nici aici nu a fost ajutată prea mult, fiind nevoită să se angajeze și pe post de chelneriță pentru a se putea susține financiar, însă țara noastră cel puțin i-a dat șansa să-și continue cariera în patinajul artistic.

Germania, fără reprezentantă în finala de la patinaj artistic

Nemții care atunci s-au descotorosit de ea o văd acum cu alți ochi. Mai ales pentru că Germania nu a avut vreo reprezentantă în concursul feminin. "Nicio patinatoare nu a reprezentat Germania la JO în proba de patinaj, dar o sportivă născută în țara noastră a participat, totuși, la Milano-Cortina. Julia Sauter, care concurează pentru România, a terminat pe locul 17 în concursul de joi. La vârsta de 15 ani, a fost eliminată din echipa națională a Germaniei pentru că nu a reușit două sărituri triple diferite. La programul liber de la Jocurile Olimpice, ea a reușit un total de șase sărituri, patru dintre ele triple", au notat cei de la Sued Deutsche.

Viața este scumpă și încerc să supraviețuiesc, să strâng bani pentru a face ce-mi place. Lucrez în trei locuri că să mă pot antrena în patinoare și să pot merge la competiții. Plătesc că să concurez pentru România - Julia Sauter.

Într-un alt articol, intitulat "Criza medaliilor de la Jocurile Olimpice", jurnaliștii germani de la Rheinische Post au analizat cazul Juliei, care a fost nevoită să-și lase țara natală pentru România. Ziariștii cred că problemele pleacă de la copii și juniori, când selecția nu e corectă. Chiar dacă sportiva de 28 de ani nu ar fi avut șanse la medalii nici dacă ar putut continua să fie susținută în Germania (deși probabil ar fi ajuns mai sus), nemții recunosc că au renunțat foarte ușor la o patinatoare cu potențial.

"Impactul abordărilor greșite asupra tinerilor sportivi germani este exemplificat de alte două povești de la Milano-Cortina. Pe de-o parte, Emma Aicher, dublă medaliată cu argint pentru Germania, care a crescut în Suedia, și care scoate în față întotdeauna temperamentul său scandinav. Ea e un exemplu pentru mulți dintre tinerii noștri, care preferă distracția în prima parte a carierelor lor.

S-a renunțat la ea, deși avea potențial

Pe de altă parte, patinatoarea artistică Julia Sauter, născută în Baden-Württemberg, a fost nevoită să concureze pentru România deoarece a fost eliminată din programul german de tineret. «Am fost dată afară din echipă la 14 ani pentru că nu puteam face o săritură triplă», a relatat ea înainte de Jocurile Olimpice. Potențial cu siguranță exista, dar s-a renunțat la ea, astfel că nicio patinatoare artistică din Germania nu s-a calificat pentru competiția individuală feminină", explică sursa citată.

Germanii au obținut şi o reacție de la Julia Sauter, care a mărturisit că le ține pumnii foștilor săi colegi în competiții, dar că, din punct de vedere profesional, România e ţara ei. "Îi susțin pe patinatorii noștri germani, locuiesc și mă antrenez o bună parte din timp în Germania. Îi iubesc pe sportivii de la proba de perechi și îi încurajez mult de fiecare dată. Dar, pentru cariera mea, România este țara mea «natală»", le-a răspuns frumoasa patinatoare.