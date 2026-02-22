Regele Charles ar fi știut încă din 2019 că fratele său Andrew „abuza” de numele Familiei Regale. E-mailul care îi aduce neplăceri suveranului Marii Britanii

Regele Charles a fost avertizat încă din 2019 că numele Familiei Regale era „abuzat” prin legăturile de afaceri ale prințului Andrew. Familia regală a fost avertizată că fratele suveranului avea relații financiare secrete cu un controversat bancher.

Un informator a anunțat printr-un e-mail că fostul Duce avea legături financiare secrete cu controversatul milionar și finanțator David Rowland, care ar fi profitat de conexiunile sale regale, scrie Daily Mail.

Mesaje consultate de această publicație par să arate, de asemenea, că Andrew – care a fost arestat joi și eliberat la scurt timp - i-a permis lui Rowland să se implice efectiv în îndatoririle sale oficiale.

Setul de e-mailuri riscă să îl implice și mai mult pe Charles în criza declanșată de legăturile lui Andrew cu Jeffrey Epstein și de acuzațiile că ar fi transmis documente potențial confidențiale și sensibile către pedofilul condamnat.

Andrew i-a spus la un moment dat lui Epstein că Rowland este „omul său de încredere pentru bani”. Bancherul și fiul său, Jonathan, l-au însoțit pe Andrew în deplasările făcute în calitate oficială de trimis comercial, funcție finanțată din bani publici, între 2001 și 2011, vizitând țări precum China și foste state sovietice.

Pe parcursul mai multor ani, Andrew l-a informat în repetate rânduri pe Rowland despre oportunități de afaceri apărute în urma activității sale. La un moment dat, Rowland i-a oferit fostei soții a lui Andrew, Sarah Ferguson, suma de 40.000 de lire sterline pentru a-și achita datoriile, iar în 2017 a rambursat un împrumut de 1,5 milioane de lire sterline contractat de Andrew.

Familia Regală, avertizată în 2019

În august 2019, un avertizor de integritate care deținea informații detaliate despre relațiile de afaceri dintre Andrew și Rowland a trimis un e-mail lui Charles, pe atunci Prinț de Wales, prin intermediul casei de avocatură Farrer & Co, avertizând asupra „abuzului lui David Rowland asupra numelui Familiei Regale”.

În mesaj se arăta: „Acțiunile ASR Ducelui de York sugerează că Alteța Sa Regală consideră relația cu David Rowland mai importantă decât cea cu propria familie.”

Ulterior, avertizorul a trimis un al doilea e-mail chiar lui Rowland, incluzându-i în copie pe Clive Alderton, secretarul privat al Regelui Charles, și pe Mark Bridges, avocatul regretatei Regine, din cadrul Farrer & Co.

Mesajul afirma: „Dovezile furnizate demonstrează fără echivoc că ați abuzat de numele Familiei Regale.”

E-mailul susținea, de asemenea, că Rowland „i-a plătit ASR Ducelui de York pentru a obține o licență bancară în Luxemburg” pentru banca sa privată, Banque Havilland, și includea ceea ce se pretindea a fi detaliile contului bancar al lui Andrew.

Cum a abuzat prințul Andrew de numele Familiei Regale

E-mailul avertizorului face parte dintr-o serie de noi dezvăluiri ale publicației despre activitățile de afaceri ale lui Andrew, inclusiv:

– Andrew i-a spus lui Jonathan Rowland că a avut „o discuție foarte favorabilă” cu premierul David Cameron și cu liderul laburist Ed Miliband, aparent la nunta Prințului William din aprilie 2011, într-un moment în care se ridicau semne de întrebare privind poziția sa de trimis comercial, după publicarea de către ziar a fotografiei devenite celebre în care o ținea în brațe pe Virginia Giuffre, în vârstă de 17 ani.

– Andrew ar fi folosit în secret o misiune comercială oficială pentru a facilita un contract de milioane de lire sterline prin care asociații săi de afaceri să vândă petrol Chinei, cu speranța de a câștiga „tone de bani” împreună cu Epstein.

– Un ambasador britanic a avertizat Guvernul, cu peste două decenii în urmă, că comportamentul lui Andrew în calitate de trimis comercial afecta imaginea țării și a Familiei Regale.

Publicația mai dezvăluie că Andrew l-a invitat pe Jonathan Rowland la o întâlnire la Palatul Buckingham, la care a participat și ambasadorul Regatului Unit în Muntenegru, pentru a sprijini ambițiile de afaceri ale familiei Rowland.

Ambasadorul a pus la dispoziția Rowland personal guvernamental, iar Andrew i-a oferit lui David Rowland programul său pentru o vizită în Muntenegru, în calitate de trimis comercial al Regatului Unit.

E-mailuri arată că un diplomat britanic la Moscova le-a transmis Rowland că evenimentul de la Palat a fost „un mare succes” și i-a pus în legătură cu ambasada britanică din Belgrad, care acoperea la acel moment și Muntenegru. „Dacă echipa comercială poate face ceva pentru a ajuta, nu ezitați să îi contactați”, a scris acesta, incluzând în copie oficialul relevant.

Sâmbătă, parlamentari au cerut poliției să analizeze probele obținute de publicație. Andrew a negat constant orice faptă ilegală. O sursă de la Palatul Buckingham a declarat că, având în vedere ancheta poliției în curs, nu este posibil niciun comentariu privind e-mailul avertizorului, adăugând că orice material relevant aflat în posesia publicației ar trebui transmis autorităților competente.