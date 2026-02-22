Video Scandal pe Aeroportul Henri Coandă. Polițiștii de frontieră împiedică îmbarcarea unei familii considerată agresivă de personalul unei companii aviatice

O familie formată din doi adulți și un minor a fost refuzată la îmbarcare pe aeroportul Henri Coandă, după ce adulții au devenit agresivi verbal față de personalul companiei aeriene cu care urmau să zboare.

Incidentul a avut loc la P.T.F. Aeroport Henri Coandă, la poarta de îmbarcare pentru o cursă cu destinația Londra, a transmis Poliția de Frontieră printr-un comunicat. Potrivit autorităților, familia a fost refuzată de către comandantul aeronavei din cauza comportamentului agresiv.

La sosirea polițiștilor de frontieră, cei doi adulți au continuat să fie agresivi și au încercat să împiedice operațiunile de închidere a aeronavei, blocând accesul și tulburând ordinea publică.

Din cauză că bărbatul a avut un comportament violent și nu s-a conformat solicitărilor legale, acesta a fost extras din aeronavǎ. Cei doi au continuat scandalul în afară și chiar au început să filmeze în timp ce se certau cu personalul companiei aeriene. Imaginile au apărut, ulterior, în spațiul public.

Minorul a rămas permanent în prezența mamei sale, polițiștii de frontieră având în vedere protejarea celor douǎ persoane. În cauzǎ, au fost aplicate sancțiuni contravenționale, conform Codului Aerian, a informat Poliția de Frontieră.

Sursa: Facebook / Rudolf Manciu

Potrivit sursei citate, în ultima perioadă, la nivelul aeroporturilor internaționale se înregistrează tot mai multe situații în care pasageri manifestă un comportament neadecvat față de personalul companiilor aeriene sau față de ceilalți călători, fapt care determină, în unele cazuri, refuzul îmbarcării de către comandantul aeronavei, în conformitate cu atribuțiile legale ale acestuia.

„În astfel de situații, polițiștii de frontieră intervin pentru restabilirea ordinii și pentru asigurarea desfășurării în condiții de siguranță a activităților aeroportuare, fiind aplicate sancțiuni contravenționale conform prevederilor legale”, se arată în comunicat.

De la începutul anului, polițiștii de frontieră de la nivelul Aeroportului Internațional Henri Coandă au aplicat 21 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 84.000 de lei, pentru încălcarea prevederilor Codului Aerian, în sensul ca pasagerii sancționați au săvârșit acte de violență fizică sau verbală asupra altor persoane aflate în perimetrul aeroportului.

Vineri, polițiștii de frontieră din cadrul P.T.F. Aeroport Henri Coandă au intervenit vineri, 20 februarie, pentru sprijinirea unei mame care al cărei copil s-a rătăcit în aeroport. Minorul a fost identificat în scurt timp, în apropierea zonei de acces către spațiul public, fiind în siguranță și predat mamei sale.