Comisia Europeană cere Statelor Unite să respecte termenii acordului comercial, după noile tarife impuse de Trump

0
0
Publicat:

Comisia Europeană a cerut Statelor Unite duminică, 22 februarie, să respecte termenii acordului comercial UE–SUA încheiat anul trecut, după ce președintele Donald Trump a impus noi taxe vamale generalizate.

FOTO: Pixabay
FOTO: Pixabay

Trump a majorat taxa vamală globală la 15%, de la 10%, la o zi după ce Curtea Supremă a SUA a decis, cu un vot de 6 la 3, că președintele și-a depășit atribuțiile în impunerea tarifelor.

Executivul european, care negociază politica comercială în numele celor 27 de state membre ale blocului comunitar, a declarat că Washingtonul trebuie să ofere „claritate deplină” privind măsurile pe care intenționează să le adopte după hotărârea instanței americane, scrie News.ro.

Situația actuală nu este una propice pentru a livra un comerț transatlantic echitabil, echilibrat și reciproc avantajos, așa cum a fost convenit de ambele părți”, a transmis Comisia într-o declarație, adăugând ferm: „Un acord este un acord.”

Reacția de duminică a Comisiei a fost mai fermă decât cea de vineri, când instituția anunțase doar că analizează decizia Curții Supreme și menține dialogul cu SUA.

Sâmbătă, Trump a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că, „majorează, cu efect imediat, Tariful Global de 10% aplicat Țărilor, dintre care multe au «jefuit» SUA timp de decenii, fără represalii, la nivelul maxim permis și testat legal de 15%”.

El a adăugat: „În următoarele câteva luni, Administrația Trump va stabili și va emite noile tarife legale și permise.”

Europa

Top articole

loading Se încarcă comentariile...
