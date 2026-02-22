Dani Oțil, afectat încă de gluma lui Mihai Bobonete despre prețurile restaurantului său: „Încă sufăr după 8 ani”

Dani Oțil a vorbit, în podcastul lui Teo Trandafir, „Gând la gând cu Teo”, despre viața lui, despre afaceri, dar și despre supărarea lui cu Mihai Bobonete.

Prezentatorul TV deține un restaurant în nordul Bucureștiului, în parteneriat cu alt antreprenor. Comediantul Mihai Bobonete a glumit în trecut cu privire la prețurile din restaurantul lui Oțil.

„Măcar să nu zici ca Bononete, că și azi mai sufăr, după 8 ani…”, a subliniat Dani, potrivit Libertatea pentru femei.

„A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel, a făcut un fel de skecth cum că ar fi foarte scump… «ne-am uitat la nota de plată și am crezut că am cumpărat tot Carrefour-ul»… și tot făcea glume pe tema asta”.

„Este pe net meniul, suntem un restaurant din zona de nord a Capitalei, suntem sub prețurile din nord… dar nu am mai putut să spălăm cu nimic. Astăzi, prieteni de ai mei, din țară, cu o situație bună îmi spun: bă, nu venim, că e scump. Pentru o glumă a lui Bobonete…, apropos de puterea unui podcast”, a spus Oțil vizibil afectat și acum de poveste.

Supa de cocoș, care a fost apreciată și de Andreea Esca, este acum 38 de lei, o porție de paste sau de risotto costă între 70 și 100 de lei, o pizza costă în jur de 60 – 70 de lei, dar există și variante mai ieftine, iar preparatele la grătar pleacă de la 22 lei/100 de grame, dar pot ajunge la 89 lei/100 de grame, în funcție de preparat.