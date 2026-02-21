Palatul Buckingham nu se va opune unei modificări legislative privind excluderea fostului prinț Andrew din linia de succesiune

Palatul Buckingham nu se va opune unor eventuale demersuri legislative pentru eliminarea lui Andrew Mountbatten-Windsor din linia de succesiune la tronul Marii Britanii, în contextul anchetei penale aflate în desfășurare, potrivit unor surse regale citate de presa britanică.

Surse apropiate Casei Regale, citate de The Guardian, au precizat că regele Charles nu ar împiedica Parlamentul dacă acesta ar decide să modifice legislația pentru a se asigura că fostul prinț nu va putea urca niciodată pe tron. În prezent, Andrew Mountbatten-Windsor este al optulea în ordinea succesiunii, în pofida faptului că a fost deposedat de titlurile regale și de toate atribuțiile oficiale.

Excluderea sa din linia de succesiune ar necesita o nouă lege, care ar trebui adoptată de Camera Comunelor și Camera Lorzilor, să primească acordul regal și să fie aprobată de cele 14 state din Commonwealth unde regele este șef al statului.

Arestare istorică și legături cu Jeffrey Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat săptămâna aceasta sub suspiciunea de abuz în exercitarea unei funcții publice. Poliția a confirmat că cercetările vor continua și pe parcursul weekendului. Acesta a fost audiat timp de aproximativ 11 ore chiar în ziua în care a împlinit 66 de ani, fiind ulterior eliberat sub investigație, fără restricții de deplasare. Este primul membru al familiei regale britanice arestat în peste 350 de ani.

Arestarea a survenit după ce Departamentul american de Justiție a publicat documente care sugerează că acesta ar fi transmis informații guvernamentale confidențiale către Jeffrey Epstein și alți colaboratori, în perioada în care activa ca trimis comercial al Marii Britanii.

Fostul prinț Andrew a renunțat la statutul de membru activ al familiei regale în 2019, în urma unui interviu controversat acordat BBC Newsnight, în care a refuzat să își ceară scuze pentru relația sa cu Epstein.

Acord financiar și acuzații negate

În 2022, fostul duce de York a plătit un acord financiar estimat la 12 milioane de lire sterline către Virginia Giuffre, una dintre victimele lui Epstein, care a susținut că a fost traficată către Mountbatten-Windsor. Acesta a negat acuzațiile, iar plata a fost făcută fără recunoașterea vinovăției.

Deși a fost lipsit de ultimele titluri regale la finalul anului trecut, pe fondul apariției unor noi informații despre legăturile lui cu Epstein, Andrew Mountbatten-Windsor rămâne oficial consilier de stat — rol considerat însă pur formal, întrucât doar membrii activi ai familiei regale sunt chemați să-l înlocuiască pe rege.

Guvernul analizează modificarea legii

Ministri britanici au confirmat că guvernul a purtat discuții preliminare cu Palatul Buckingham privind o posibilă schimbare legislativă, după finalizarea anchetei. Oficialii au subliniat însă că orice decizie trebuie luată doar după încheierea investigațiilor penale.

Andrew Mountbatten-Windsor a refuzat să comenteze situațiile recente și a negat constant orice faptă ilegală legată de relația sa cu Epstein.