Averea fostului prinț Andrew, fratele Regelui Charles, în 2026. Ce sume a acumulat, de unde provin și ce riscă să piardă

Întrebările legate de situația financiară a lui Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, au revenit în atenția publică, după ce acesta a fost arestat pe 19 februarie, fiind suspectat de abuz în exercitarea funcției publice, în contextul investigației privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein.

Odată cu retragerea din viața publică regală, sursele de venit ale lui Andrew s-au redus semnificativ. Conform informațiilor disponibile public, acesta primește:

- o pensie de aproximativ 20.000 de lire sterline pe an, după ce a servit în Marina Regală între 1979 și 2001;

- o pensie de stat britanică de circa 230 de lire pe săptămână, potrivit relatărilor din presa britanică.

Ultima sumă oficială cunoscută provenită din fonduri publice datează din 2010, când Andrew beneficia de aproximativ 249.000 de lire anual, sprijin financiar legat de rolul său de membru activ al familiei regale. Această finanțare a fost retrasă ulterior, odată cu pierderea atribuțiilor oficiale.

Averea estimată și surse private

Estimările privind averea totală a fostului prinț Andrew variază. Platforma Celebrity Net Worth evaluează averea acestuia la aproximativ 5 milioane de dolari, echivalentul a circa 3 milioane de lire sterline, în timp ce alte estimări indică un interval între 3 și 4 milioane de lire.

Sumele sunt considerate modeste, în comparație cu alți membri seniori ai familiei regale britanice, însă detaliile exacte ale activelor nu sunt făcute publice.

Printre sursele de avere menționate frecvent se numără investiții private și tranzacții imobiliare, inclusiv vânzarea unei cabane din Elveția pentru o sumă de ordinul milioanelor de lire. Cu toate acestea, structura completă a finanțelor sale rămâne neclară, pe fondul lipsei de transparență privind averile regale.

Impactul scandalurilor asupra situației financiare

Starea financiară a lui Andrew s-a deteriorat considerabil în ultimii ani. În 2022, acesta s-a retras din atribuțiile regale după acuzațiile legate de Epstein și a ajuns ulterior la o înțelegere financiară într-un proces civil din SUA, fără a-și recunoaște vinovăția. În 2025, Palatul Buckingham a anunțat oficial că nu va mai folosi titlul de prinț.

Deși rămâne al optulea în ordinea de succesiune la tronul britanic, Andrew nu mai are responsabilități publice și nici acces la finanțările aferente acestora.

Scandalul în care a fost implicat fostul prinț Andrew a determinat guvernul britanic să ia în considerare o lege pentru a-l înlătura din linia de succesiune la tron, au anunţat vineri, 20 februarie, surse oficiale.

Arestarea fostului prinț Andrew

Potrivit unui comunicat al Thames Valley Police, polițiștii au reținut un bărbat în vârstă de peste 60 de ani și au efectuat percheziții la mai multe proprietăți din Norfolk și Berkshire. Mai multe publicații din Regatul Unit au scris că anchetatorii s-au aflat la Wood Farm, pe domeniul Sandringham, unde Andrew locuiește după ce a părăsit Royal Lodge.

Episodul reprezintă un nou capitol în declinul public al lui Andrew Mountbatten-Windsor, care a fost deposedat de titlul regal de prinț în 2025, pe fondul controverselor persistente legate de asocierea sa cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein. Andrew a fost fotografiat joi seară părăsind secția de poliție.