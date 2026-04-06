Regatul Unit ar putea lua măsuri nepopulare dacă criza din Orientul Mijlociu continuă, avertizează un fost oficial britanic

În cazul în care criza provocată de conflictul cu Iran continuă să afecteze lanțul global de aprovizionare, guvernul Regatului Unit ar putea fi nevoit să ia în considerare măsuri nepopulare, avertizează Howard Davies, fost viceguvernator al Băncii Angliei.

Acesta a fost întrebat luni, la Sky News, dacă Marea Britanie ar putea ajunge la raționalizarea combustibilului, în cazul în care problemele de aprovizionare continuă.

Davies nu a exclus această posibilitate, dar a menționat și alte măsuri adoptate la nivel global, subliniind că guvernul are mai multe opțiuni. Niciuna dintre ele nu ar fi populară, a avertizat el.

Între timp, Polonia a redus TVA-ul la 8%, ceea ce a dus la o scădere de aproximativ 0,18 euro/l, iar Bulgaria a operat reduceri de taxe de circa 0,10 euro/l.

Cehia a redus acciza la motorină cu aproximativ 0,06 euro/l, Slovacia a acordat compensații de circa 0,10 euro/l, iar statele baltic, Estonia, Letonia și Lituania, au aplicat reduceri și subvenții între 0,07 și 0,10 euro/l.

În Europa de Vest, Germania a redus taxele cu un impact de aproximativ 0,20 euro/l și a limitat creșterile zilnice de preț, în timp ce Franța a acordat reduceri de 0,15–0,20 euro/l și a intensificat controalele în benzinării. Italia a redus accizele cu aproximativ 0,25 euro/l, iar Spania a introdus o subvenție directă de 0,20 euro/l.

Portugalia a implementat un mecanism automat de compensare la creșteri de peste 0,10 euro/l, Grecia a acordat sprijin între 0,12 și 0,20 euro/l, în special pentru zonele insulare, iar Austria a limitat creșterile zilnice la circa 0,03 euro.

Belgia a combinat reducerea accizelor cu scăderea TVA, cu un impact de aproximativ 0,15 euro/l, iar Olanda a redus accizele cu circa 0,17 euro/l.

Irlanda a aplicat o reducere de 0,15 euro/l, Danemarca a avut un impact indirect de circa 0,05 euro/l prin politici energetice, iar Finlanda și Suedia au redus accizele cu aproximativ 0,12 euro/l, respectiv 0,20 euro/l.