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Ce se întâmplă în corpul tău dacă nu mănânci timp de 36 de ore. Beneficiile, dar și efectele mai puțin dorite

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Un video realizat de un popular canal specializat în animații și simulări medicale a arătat ce se întâmplă în organism în cazul în care nu mâncăm timp de 36 de ore. Pe lângă efectele benefice, specialiștii atrag atenția că sunt și manifestări mai puțin plăcute.

Postul intermitent este tot mai popular printre cei care vor să slăbească FOTO: Shutterstock
Postul intermitent este tot mai popular printre cei care vor să slăbească FOTO: Shutterstock

Postul intermitent, una dintre metodele populare folosite pentru pierderea în greutate, poate avea efecte uluitoare asupra organismului. Publicația britanică unilad.com prezintă, într-un video preluat de pe popularul canal Welness Wise, ce schimbări uimitoare au loc în organism atunci când nu mâncăm timp de 36 de ore. În simulare se detaliază efectele care se instalează la doar câteva ore după ce organismul nu mai primește alimente și ce se întâmplă progresiv.

„După patru ore, organismul încetează să mai digere alimentele, nivelul de insulină scade și corpul începe să ardă zahărul din depozite pentru a produce energie.

După 8 ore, glicemia începe să scadă și corpul începe să folosească glicogenul pentru energie.

După 12 ore, începe arderea grăsimilor, insulina scade și corpul începe să intre în cetoză.

După 16 ore, corpul începe să descompună celulele deteriorate și toxinele pentru reciclare. După 24 de ore, începe o reparație celulară majoră. Corpul este acum complet în modul de ardere a grăsimilor, reducând inflamația și îmbunătățind sensibilitatea la insulină.

După 30 de ore, hormonul de creștere stimulează producția musculară și accelerează pierderea de grăsime. Începe modul de recuperare profundă.

După 36 de ore, autofagia este maximă. Corpul elimină celulele moarte, regenerează țesuturile și stimulează metabolismul. Pur și simplu îi oferi corpului tău o resetare completă”, se menționează în comentariul care însoțește animația.

Cu ce simptome te poți confrunta

Medicii avertizează în schimb că există și efecte adverse ale acestei modalități extreme de pierdere în greutate.

Rețeaua de centre specializate în tratamentul tulburărilor de comportament alimentar The Emily Program atrage atenția asupra pericolelor de care se vorbește mai puțin în cazul postului intermitent, mai arată unilad.com.

Efectele postului intermitent nu sunt aceleași în cazul tuturor celor care îl practică, însă printre cele mai frecvente se regăsesc:

- Senzații excesive de foame;

- Oboseală și energie scăzută;

- Dureri de cap (de la ușoare la severe);

- Ameţeală;

- Probleme digestive (de exemplu, constipație și balonare);

- Iritabilitate și alte schimbări de dispoziție;

- Respirație urât mirositoare;

- Tulburări de somn;

- Deshidratare;

- Poliurie (urinare excesivă);

- Impactul potențial asupra sănătății reproductive;

- Deficiențe nutriționale și malnutriție.

„Cercetarea actuală pe oameni este foarte limitată ca dimensiune și durată, în parte pentru că această modă alimentară nu este sustenabilă”, arată The Emily Program, potrivit sursei citate.

Există o rată importantă de abandon în rândul celor care încearcă postul intermitent, mulți dintre cei atrași de idee renunțând în cele 36 de ore (sau mai mult, pentru că sunt și persoane care încearcă postul pe o durată de 48 sau chiar 72 de ore).

The Emily Program a remarcat, de asemenea, o tendință îngrijorătoare a participanților care prezintă un risc crescut de a dezvolta sau exacerba o tulburare de alimentație. Deși postul intermitent nu este în sine o tulburare de alimentație, obiceiul de a ignora indiciile foamei poate contribui la crearea unei relații nesănătoase cu mâncarea.

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