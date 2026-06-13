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Qatar a dat lovitura! Echipa asiatică a egalat Elveția în minutul 5 de prelungiri

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Campionatul Mondial 2026
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Mare surpriză la San Francisco. Echipa de fotbal a Qatarului a terminat la egalitate, 1-1, meciul cu Elveţia, în grupa B a Campionatului Mondial de fotbal 2026.

Fotbaliștii din Qatar au sărbătorit marcarea golului egalizator (Foto: EPAImages)
Fotbaliștii din Qatar au sărbătorit marcarea golului egalizator (Foto: EPAImages)

Asiaticii au avut prima ocazie a partidei în minutul 2, când Akanji a greşit, iar Edmilson Junior a preluat balonul, însă a şutat slab şi Kobel a putut prinde mingea care îi trecuse printre picioare.

Din acel moment, elveţienii au preluat inițiativa şi au dominat confruntarea. Au făcut-o, însă, steril, iar ineficiența lor i-a costat la final.

După şutul peste poartă al lui Ndoye, din minutul 10, goalkeeperul Abunada l-a faultat pe Freuler în careu, 4 minute mai târziu, şi arbitrul Said Martinez a dictat penalty pentru europeni. Embolo, omul care a primit viza mai târziu decât coechipierii săi, a transformat. Elveția a avut 1-0 în minutul 17, iar spectatorii au început să se gândească doar la ce diferență va câștiga această formația.

Oamenii lui Yakin au avut o posesie de 75 la sută în primul mitan. Ceea ce arată cât de categoric au dominat aceștia. Doar că la pauză avantajul lor a fost minim. Iar principal „vinovat” a fost portarul qatarez Abunada, care s-a opus la şuturile lui Ndoye şi Vargas, din prelungiri.

Elvețienii au deschis scorul dintr-un penalty (Foto: EPAImages)
Elvețienii au deschis scorul dintr-un penalty (Foto: EPAImages)

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În partea a doua, europenii au jucat la trecerea timpului. O decizie păguboasă. Sunt de amintit ocaziile de gol pe care le-au avut Xhaka (min. 67) și Vargas (min. 75).

Abunada a salvat în câteva rânduri poarta Qatarului (Foto: EPAImages)
Abunada a salvat în câteva rânduri poarta Qatarului (Foto: EPAImages)
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În minutul 81, Manzambi a șutat pe lângă poartă, iar în al cincilea minut al prelungirilor, Al Amin a centrat de pe stânga şi căpitanul Khoukhi a înscris cu o lovitură de cap din interiorul careului.

Qatar a egalat pe Eleveția în prelungirile meciului (Foto: EPAImages)
Qatar a egalat pe Eleveția în prelungirile meciului (Foto: EPAImages)

Astfel Qatar a câștigat primul punct la turneul final al Campionatului Mondial de fotbal. De remarcat faptul că în grupa B, toate echipele au câte un punct, respectiv golaveraj 1-1 (celălalt meci a fost Canada - Bosnia Herțegovina 1-1).

Qatar - Elveția 1-1

SAN FRANCISCO (13 iunie 2026) * Stadion: Bay Arena * Spectatori: 67.966 * Arbitru: Said Martinez * Arbitri asistenți: Walter Lopez, Christian Ramirez (toți din Honduras) * Arbitrul nr. 4: Oshane Nation (Jamaica) * Arbitru asistent de rezervă: Caleb Wales (Trinidad-Tobago) *

Arbitru video: Guillermo Pacheco (Mexic) * Arbitri asistenți video: Erick Miranda (Mexic), Leodan Gonzalez (Uruguay)

Au marcat: Boualem Khoukhi (min. 90+5), respectiv Breel Embolo (min. 17 - penalty).

Cartonașe galbene: Abunada (min. 16), Gaber (min. 23), Zakaria (min. 42).

Qatar: 1. Mahmoud Abunada - 13. Ayoub Aloui (20. Ahmed Fathy, 60), 2. Pedro Miguel, 16. Boualem Khoukhi (căpitan), 14. Homam Ahmed - 5. Jassem Gaber (12. Karim Boudiaf, 60), 23. Assim Madibo (26. Mohamed Manai, 79), 4. Gueye Issa Laye - 8. Edmilson Junior (10. Hasan Alhaydos, 88), 11. Akram Afif - 15. Yusuf Abdurisag (7. Ahmed Alaaeldin, 60). Selecționer: Julen Lopetegui.

Rezerve neutilizate: 21. Salah Zakaria, 22. Meshaal Barsham - 3. Lucas Mendes, 18. Sultan Al-Brake, 25. Alhashmi Alhussein, 6. Abdelaziz Hatim, 17. Ahmed Alganehi, 9. Mohammed Muntari, 19. Almoez Ali, 24. Tahsin Mohammed.

Antrenor: Julen Lopetegui

Elveția: 1. Gregor Kobel - 6. Denis Zakaria, 5. Manuel Akanji, 4. Nico Elvedi - 20. Michel Aebischer (22. Fabian Rieder, 66), 8. Remo Freuler (14. Ardon Jashari, 89), 10. Granit Xhaka (căpitan), 13. Ricardo Rodriguez (2. Miro Muheim, 89) - 11. Dan Ndoye (9. Johan Manzambi, 66), 7. Breel Embolo, 17. Ruben Vargas (23. Zeki Amdouni, 79). Selecționer: Murat Yakin.

Rezerve neutilizate: 12. Yvon Mvogo, 21. Marvin Keller - 3. Silvan Widmer, 18. Eray Comert, 24. Aurele Amenda, 25. Luca Jaquez, 15. Djibril Sow, 16. Christian Fassnacht, 19. Noah Okafor, 26. Cedric Itten.

Antrenor: Murat Yakin

Cartonaşe galbene: Abunada 16, Gaber Abdulsallam 23 / Zakaria 42

Arbitru: Said Martínez (Honduras)

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