De ce mulți americani plecați din SUA au renunțat la cetățenie: „Nu m-am simțit niciodată foarte patriotă”

Mii de americani au decis să renunțe la cetățenia SUA, după ce s-au stabilit în alte țări. Reducerea recentă a taxei pentru această procedură, de la 2.350 la 450 de dolari, ar putea încuraja și mai mulți cetățeni americani stabiliți peste hotare să facă acest pas.

Mii de americani au decis să renunțe la cetățenia SUA din motive politice, fiscale sau chiar personale.

Noua Zeelandă, preferată Statelor Unite

Erin Klatt (34 de ani), o americancă stabilită în Noua Zeelandă din 2016, a renunțat la cetățenia Statelor Unite ale Americii după ce a obținut cetățenia neozeelandeză, arată CNN Travel, într-un articol publicat de Terry Ward. Nemulțumită de direcția politică a Statelor Unite și de obligațiile fiscale impuse americanilor care trăiesc în străinătate, ea susține că desprinderea oficială de țara natală, în 2026, a fost un lucru firesc.

La începutul acestui an, cu puțin timp înainte ca Departamentul de Stat al SUA să reducă taxa pentru renunțarea la cetățenia americană cu aproximativ 80 la sută, Klatt a plătit 2.350 de dolari, cât costa procedura la acel moment, și a rostit jurământul prin care renunța la cetățenia americană.

Erin Klatt obținuse o viză de muncă pentru competențe esențiale, care i-a permis să rămână mai mult timp în această țară. Tot aici l-a cunoscut pe soțul ei englez, care locuia și muncea, la rândul său, în Noua Zeelandă. Cei doi au devenit cetățeni neozeelandezi în mai 2025. Atunci, Klatt a decis că era momentul să renunțe la cetățenia americană.

„Nu m-am simțit niciodată foarte patriotă sau legată de această țară”, a spus Klatt, potrivit CNN.

Mii de americani renunță anual la cetățenie

Datele privind americanii care renunță la cetățenie sunt dificil de stabilit cu exactitate, notează publicație, deoarece Departamentul de Stat nu publică statistici, iar rapoartele IRS pot fi incomplete.

Potrivit organizației Americans Overseas, în 2025 au fost înregistrate 4.889 de persoane, cel mai mare număr după recordul din 2020, când au fost raportate 6.705 cazuri. Organizația estimează că numărul renunțărilor ar putea crește cu 15 la sută în acest an, pe fondul solicitărilor tot mai numeroase, și susține că cifra reală ar putea fi mai ridicată decât cea indicată de rapoartele oficiale.

Potrivit CNN, renunțarea la cetățenia americană este o procedură birocratică anevoioasă: presupune completarea unor formulare, contactarea ambasadei sau a consulatului, o perioadă de așteptare care poate ajunge la șase–nouă luni și depunerea personală a unui jurământ în fața unui funcționar consular.

Erin Klatt a început demersurile în august 2025 și a renunțat oficial la cetățenie în martie 2026, la Consulatul SUA din Auckland.

„Sunt foarte mulțumită de decizia mea. Nu regret nimic. Din când în când, chiar sărbătoresc faptul că nu mai fac parte dintre ei”, afirmă tânăra.

Calcule financiare

Mulți americani renunță la cetățenie din motive financiare, nu politice. Statele Unite se numără printre puținele țări care le cer cetățenilor să declare veniturile obținute oriunde în lume, chiar dacă trăiesc și muncesc în alt stat. Aceasta nu înseamnă neapărat că plătesc impozite de două ori, deoarece pot beneficia de scutiri sau de deducerea taxelor achitate în țara de reședință. Procedurile pot fi însă complicate și costisitoare.

Legea Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) a fost adoptată în 2010 pentru combaterea evaziunii fiscale. Ea nu a introdus impozitarea veniturilor obținute în străinătate, dar a înăsprit controlul asupra conturilor și activelor financiare deținute în alte țări. Unii contribuabili americani trebuie să declare aceste active autorităților fiscale din SUA, iar băncile și alte instituții financiare din afara Statelor Unite trebuie să raporteze informații despre anumite conturi ale clienților americani.

Potrivit CNN, sunt afectați inclusiv așa-numiții „americani accidentali”, care au dobândit cetățenia prin naștere sau printr-un părinte american, deși este posibil să nu fi locuit niciodată în SUA. Pentru unii dintre ei, obligațiile birocratice și costurile consultanței fiscale devin suficient de împovărătoare încât să ia în calcul renunțarea la cetățenie.

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Dilema americanilor din Italia

Caroline Chirichella (37 de ani), o americancă stabilită în Italia, care are dublă cetățenie, ia în calcul renunțarea la cetățenia americană din motive legate de identitate, nu de politică sau bani. Ea spune că viața sa este acum în Italia, unde locuiește împreună cu soțul și copiii, dar că dubla cetățenie îi provoacă o stare de incertitudine: se simte prea americană pentru Italia și prea italiană pentru Statele Unite.

„Sincer vorbind, viața mea este acum în Italia. Nu mai am legături de familie în Statele Unite. Copiii mei s-au născut în Italia, iar soțul meu este italian. Sunt recunoscătoare pentru toate oportunitățile pe care mi le-a oferit America. Dar simt că, atunci când ai dublă cetățenie, există această stare de incertitudine despre care nu se vorbește: ești prea american pentru a fi în Italia și prea italian pentru a fi în Statele Unite”, a spus Chirichella, citată de CNN.

Chirichella speră că păstrarea unui singur pașaport o va ajuta să își clarifice sentimentul de apartenență.

Renunțarea la cetățenie este complicată

Renunțarea la cetățenia americană este o procedură complicată, care presupune actualizarea declarațiilor fiscale din ultimii cinci ani și, în anumite cazuri, taxe și reguli suplimentare. Problemele îi afectează în special pe „americanii accidentali”: persoane care au dobândit cetățenia prin naștere sau printr-un părinte american, deși au trăit aproape exclusiv în Europa.

Potrivit publicației, din cauza legii FATCA, unele bănci europene evită să le ofere conturi, credite ipotecare sau asigurări de viață, pentru a nu risca sancțiuni din partea autorităților americane. Reducerea taxei pentru renunțarea la cetățenie ar putea determina mai multe persoane să înceapă procedura.

Jennifer Sontag (53 de ani), o americancă stabilită în Sicilia, spune că vrea să facă acest pas deoarece viața sa se desfășoară în Italia, dar recunoaște că despărțirea de identitatea americană îi provoacă și tristețe, considerând că astfel va pierde o parte din identitatea sa.

„Face parte din identitatea mea. Este ceea ce sunt, nu-i așa? Nu voi deveni niciodată complet italiancă. Locuiesc aici de cinci ani. Învăț limba, învăț cultura, dar tot nu am acele experiențe fundamentale care să mă facă italiancă”, a relatat ea, potrivit CNN.

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Între avantaje și dezavantaje

Mulți oameni nu analizează suficient de atent ce presupune renunțarea la cetățenie, a afirmat Brad Bernstein, președinte și partener coordonator al firmei de avocatură Spar & Bernstein din New York, specializată în imigrație și litigii privind vătămările corporale.

Cetățenia americană oferă avantaje importante, a spus acesta, inclusiv o mare libertate de călătorie și posibilitatea de a intra în numeroase țări fără viză.

„După ce renunți, nu mai ești cetățean american. Ești tratat la fel ca orice alt cetățean străin. Dacă vei dori să revii în Statele Unite în viitor, chiar și numai în vizită, vei avea nevoie de viză, iar obținerea acesteia nu este niciodată garantată. Unele persoane primesc aprobarea, altele nu”, a transmis el CNN prin e-mail.

Oamenii subestimează adesea consecințele renunțării la cetățenie și pot ajunge să regrete ulterior această decizie, a spus avocatul. El a adăugat că un asemenea pas nu ar trebui făcut pe baza unei gândiri pe termen scurt sau din cauza unor probleme financiare minore.

Renunțarea la cetățenia americană nu trebuie privită ca o simplă modalitate de a economisi bani, deoarece poate însemna pierderea definitivă a dreptului de a locui și de a lucra în Statele Unite.

Decizia are și o componentă profund personală: pentru unii, presupune asumarea unei alte identități și desprinderea de vechea apartenență națională. Caroline Chirichella spune că nu va face acest pas până când nu va fi complet sigură, deoarece cetățenia nu mai poate fi recuperată ușor după renunțare.