Australia a decis să reducă la jumătate accizele la carburanţi. Vehiculele mari sunt scutite, temporar, de taxa rutieră

Australia va înjumătăți, temporar, accizele la combustibili, pentru a atenua impactul războiului din Iran asupra costurilor cu energia, a anunțat, luni, premierul Anthony Albanese, transmite DPA.

Măsura, a cărei valabilitate a fost stabilită inițial la trei luni, ar urma să ducă la scăderea prețurilor la benzină şi motorină cu aproximativ 0,26 dolari australieni (0,17 dolari SUA) pe litru. De asemenea, Guvernul va reduce la zero, în cele trei luni, taxa rutieră pentru vehiculele mari, scrie Agerpres.

Premierul Albanese a cerut cetățenilor să nu-şi anuleze călătoriile planificate în perioada Sărbătorilor Pascale.

Ministrul de Finanțe al Australiei, Jim Chalmers, a anunțat că pachetul de măsuri va costa aproximativ 2,55 miliarde de dolari și este menit să atenueze presiunile asupra gospodăriilor şi companiilor.

În paralel, Guvernul central şi autoritățile locale au convenit asupra unui plan național de securitate pentru combustibili, începând cu măsuri de planificare la intervenții țintite şi protejarea serviciilor critice de infrastructură.

Conflictul din Orientul Mijlociu afectează sever economia mondială, alimentând prețurile mai ridicate şi cererea pentru combustibili. Guvernul vrea să protejeze consumatorii şi să mențină stabilitatea economiei, iar comunitățile rurale ar urma să fie principalele beneficiare, în urma dependenței lor de mașini, a declarat Chalmers.

Australia este considerată vulnerabilă la perturbările din lanțurile globale de aprovizionare, deoarece importă cea mai mare parte a combustibililor şi deține rezerve strategice relativ limitate. Perturbările rutelor comerciale cheie, inclusiv Strâmtoarea Ormuz, pot afecta rapid preţurile şi aprovizionarea.