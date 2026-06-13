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Video Kate Middleton a atras toate privirile la parada Trooping the Colour. Cum a apărut alături de familia regală

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Familia Regală britanică a fost prezentă a parada Trooping the Colour de la Londra, unde Regele a fost însoțit de Prințul și Prințesa de Wales și de copiii lor, Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte.

Sursa X / @RoyalCentral

Kate, în vârstă de 44 de ani, a impresionat din nou prin eleganță, purtând o rochie-palton Catherine Walker în nuanțe de albastru deschis și alb, accesorizată cu o pălărie asortată semnată Philip Treacy. Prințesa a stat lângă mezinul familiei, Louis, în vârstă de opt ani, în timpul procesiunii regale cu trăsura, potrivit Daily Mail.

Charlotte, în vârstă de 11 ani, și George, 12 ani, îmbrăcat elegant într-un costum și o cravată asortată cu ținuta mamei sale, au stat față în față cu cei doi, în trăsura decapotabilă.

Sursa X / @RoyalCentral

Între timp, Regele a purtat uniformă militară, iar Regina Camilla a ales o rochie din mătase creponată roșie, inspirată de uniforma Grenadier Guards și creată de Fiona Clare, în timp ce cei doi au parcurs The Mall către Palatul Buckingham.

Sursa X / @RoyalCentral

Evenimentul a avut o puternică notă de familie pentru Casa Regală a Marii Britanii, în timp ce Prințul de Wales a călărit purtând ținuta ceremonială completă a Gărzilor Galeze (Welsh Guards). El a fost însoțit de Ducele de Edinburgh și de Prințesa Anne, cei trei salutând mulțimea în drum spre Palatul Buckingham.

Sursa X / @MattSunRoyal

Relația apropiată dintre Kate și copiii săi a fost evidențiată inclusiv prin ținutele atent coordonate: George și Louis au purtat cravate în exact aceeași nuanță ca rochia mamei lor, iar Charlotte a optat pentru o rochie crem cu imprimeu și accente albastre.

În trecut, evenimentul aduna pe balconul Palatului Buckingham cel puțin 44 de membri ai Familiei Regale, inclusiv rude mai îndepărtate. În ultimii ani însă, la ceremonie au participat doar membrii activi ai Familiei Regale și copiii familiei Wales.

Trooping the Colour era cândva cea mai mare reuniune publică anuală a Familiei Regale, cu peste 40 de membri ai familiei încercând să își găsească loc pe balconul Palatului Buckingham în timpul survolului aviatic.

În prezent, grupul restrâns este format exclusiv din membri activi ai Familiei Regale, printre care Prințul și Prințesa de Wales, Prințesa Anne și soțul său, viceamiralul Sir Timothy Laurence, precum și Ducele și Ducesa de Edinburgh.

Fiicele fostului prinț Andrew, afectat de scandaluri, prințesele Beatrice și Eugenie, nu vor participa la ediția din acest an a Trooping the Colour, ultimul lor astfel de eveniment fiind în 2022.

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