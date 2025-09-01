search
Luni, 1 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Refugiată ucraineană, ucisă în Germania după ce a fost împinsă în fața trenului

0
0
Publicat:

O refugiată ucraineană de 16 ani, care locuia în Germania, a fost împinsă în fața unui tren de marfă, pe 11 august. Suspectul este un cetățean irakian de 31 de ani.

FOTO: Adobestock
FOTO: Adobestock

Victima, identificată ca Liana, a fost lovită de un tren care circula cu aproximativ 100 km/h, după ce suspectul ar fi împins-o pe șine, scrie Kyiv Independent.

Inițial, poliția nu l-a reținut pe bărbat, acesta arătându-le doar locul unde se afla corpul fetei. Ulterior însă, testele ADN au scos la iveală amprentele lui pe umărul adolescentei, ceea ce i-a determinat pe anchetatori să concluzioneze că aceasta fusese prinsă cu forța.

Autoritățile germane au precizat că suspectul avea o alcoolemie de 1,35 și antecedente de schizofrenie paranoidă. Acesta a fost internat într-o clinică de psihiatrie și este cercetat pentru omor din culpă.

Procurorii au declarat că nu există dovezi că bărbatul și victima s-ar fi cunoscut.

Tot potrivit anchetatorilor, irakianul locuia de mai mulți ani în Germania, deși cererea sa de azil fusese respinsă și primise ordin de deportare.

Liana fugise din Mariupol, împreună cu părinții și cei doi frați mai mici în 2022. În Germania, se pregătea să devină asistentă dentară. După moartea ei, comunitatea locală a organizat o strângere de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de înmormântare.

În prezent, Germania găzduiește 1,2 milioane de refugiați ucraineni (iunie 2025), cel mai mare număr dintre toate statele UE.

Tot luna aceasta, Iryna Zarutska, o tânără refugiată de 23 de ani din Ucraina, a fost înjunghiată mortal într-o gară din Charlotte, Carolina de Nord, de un bărbat fără adăpost cu un trecut violent. Incidentul s-a petrecut pe 26 august, cu puțin timp înainte de ora 22:00, în stația de metrou ușor East/West Boulevard din cartierul South End.

Poliția din Charlotte-Mecklenburg a anunțat că victima a fost găsită cu multiple răni de cuțit și a murit la fața locului, potrivit New York Post.

Pe pagina de strângere de fonduri GoFundMe creată pentru familia ei se arată că Zarutska „a sosit recent în Statele Unite, căutând siguranță din calea războiului și sperând la un nou început”. Organizatorii campaniei notează: „În mod tragic, viața ei a fost curmată mult prea devreme... Aceasta este o pierdere ireparabilă pentru familia ei”

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al Doilea Război Mondial”
digi24.ro
image
FT: Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a aterizat forțat după ce rușii i-ar fi dezactivat navigația GPS
stirileprotv.ro
image
Cele 4 zodii care își schimbă viața începând cu 1 septembrie 2025. Saturn retrograd în Pești aduce transformări majore
gandul.ro
image
Cine sunt românii care rămân fără CASS de la 1 septembrie
mediafax.ro
image
Când începe, de fapt, școala. Ultimele informații de la profesori: „Colegii noștri vor veni masiv în Piața Victoriei”
fanatik.ro
image
Avocata care și-a vândut casa pentru a finanța trei asasinate vrea să scape cu suspendare. Apărarea: „Va opta pentru procedura simplificată”
libertatea.ro
image
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
digi24.ro
image
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
gsp.ro
image
Gigi Becali nu s-a abținut: era ÎN DIRECT și a dezvăluit ce i-a zis Mihai Popescu despre soția sa
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
antena3.ro
image
Val de anchete după ce o fetiţă de 4 ani a fost muşcată de o maimuţă la o grădină zoologică din Suceava
observatornews.ro
fără imagine
Vacanța elevilor se prelungește! Ce vor face profesorii începând cu 9 septembrie 2025
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
prosport.ro
image
Cum sunt românii păcăliţi în bazarele din Istanbul. Sfaturi de aur pentru a nu plăti de 3-4 ori mai mult pentru acelaşi produs
playtech.ro
image
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a făcut transferul lui Gianluigi Donnarumma!
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
S-au scumpit rovinieta și taxa de pod de la Fetești de la 1 septembrie 2025. Cât trebuie să plătească șoferii
kanald.ro
image
Pedala de accelerație are o funcție ascunsă în mașinile hibride și puțini șoferi...
playtech.ro
image
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
wowbiz.ro
image
Ce nebunie! Când începe noul an şcolar şi ce schimbări halucinante aduce
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație în privința Pachetului doi. PSD declanșează revoluția
mediaflux.ro
image
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Mara Bănică a slăbit 20 de kilograme după Asia Express. Ce dietă a urmat: „Nu mai eram ce trebuie” Vedeta, confesiuni din emisiune: „Oamenii nu s-au așteptat”
click.ro
image
Horoscop septembrie 2025. Fecioarele au noroc pe toate planurile, iar Vărsătorii schimbă locul de muncă și încep o nouă relație de dragoste
click.ro
image
Theo Rose a dat din casă! Ce face Anghel Damian când rămâne singur cu băiețelul lor, Sasha Ioan? Câți copii își mai doresc cei doi?! „Parcă tot un băiețel…”
click.ro
Prințese înglodate în datorii getty images jpg
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn
okmagazine.ro
Minitarte cu mere Sursa foto shutterstock 2104450739 jpg
Desert de sezon, pe gustul tuturor: minitarte cu mere şi aluat fărâmicios
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
image
Mara Bănică a slăbit 20 de kilograme după Asia Express. Ce dietă a urmat: „Nu mai eram ce trebuie” Vedeta, confesiuni din emisiune: „Oamenii nu s-au așteptat”

OK! Magazine

image
”Meghan, o prefăcută rece și narcisistă. Ce-o fi în mintea celor de la Netflix?” Ducesa, făcută iar KO

Click! Pentru femei

image
Regina care a fost atacată de un străin în tren. S-a apărat cu pantoful cu toc!

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă