Refugiată ucraineană, ucisă în Germania după ce a fost împinsă în fața trenului

O refugiată ucraineană de 16 ani, care locuia în Germania, a fost împinsă în fața unui tren de marfă, pe 11 august. Suspectul este un cetățean irakian de 31 de ani.

Victima, identificată ca Liana, a fost lovită de un tren care circula cu aproximativ 100 km/h, după ce suspectul ar fi împins-o pe șine, scrie Kyiv Independent.

Inițial, poliția nu l-a reținut pe bărbat, acesta arătându-le doar locul unde se afla corpul fetei. Ulterior însă, testele ADN au scos la iveală amprentele lui pe umărul adolescentei, ceea ce i-a determinat pe anchetatori să concluzioneze că aceasta fusese prinsă cu forța.

Autoritățile germane au precizat că suspectul avea o alcoolemie de 1,35 și antecedente de schizofrenie paranoidă. Acesta a fost internat într-o clinică de psihiatrie și este cercetat pentru omor din culpă.

Procurorii au declarat că nu există dovezi că bărbatul și victima s-ar fi cunoscut.

Tot potrivit anchetatorilor, irakianul locuia de mai mulți ani în Germania, deși cererea sa de azil fusese respinsă și primise ordin de deportare.

Liana fugise din Mariupol, împreună cu părinții și cei doi frați mai mici în 2022. În Germania, se pregătea să devină asistentă dentară. După moartea ei, comunitatea locală a organizat o strângere de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de înmormântare.

În prezent, Germania găzduiește 1,2 milioane de refugiați ucraineni (iunie 2025), cel mai mare număr dintre toate statele UE.

Tot luna aceasta, Iryna Zarutska, o tânără refugiată de 23 de ani din Ucraina, a fost înjunghiată mortal într-o gară din Charlotte, Carolina de Nord, de un bărbat fără adăpost cu un trecut violent. Incidentul s-a petrecut pe 26 august, cu puțin timp înainte de ora 22:00, în stația de metrou ușor East/West Boulevard din cartierul South End.

Poliția din Charlotte-Mecklenburg a anunțat că victima a fost găsită cu multiple răni de cuțit și a murit la fața locului, potrivit New York Post.

Pe pagina de strângere de fonduri GoFundMe creată pentru familia ei se arată că Zarutska „a sosit recent în Statele Unite, căutând siguranță din calea războiului și sperând la un nou început”. Organizatorii campaniei notează: „În mod tragic, viața ei a fost curmată mult prea devreme... Aceasta este o pierdere ireparabilă pentru familia ei”.