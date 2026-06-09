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„Războiului stelelor”. Sateliți militari ruși s-au apropiat de unul comercial finlandez care furnizează imagini armatei ucrainene

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Război în Ucraina
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În timp ce atenția lumii rămâne concentrată asupra frontului din Ucraina, o confruntare mult mai discretă pare să se desfășoare la sute de kilometri deasupra Pământului. Mai mulți sateliți militari ruși s-au apropiat recent de un aparat comercial care furnizează imagini armatei ucrainene, alimentând speculațiile privind apariția unui nou capitol al rivalității dintre Moscova și Occident: competiția pentru controlul spațiului cosmic.

Staelit finlandez, urmarit de unul rusesc/FOTO:X
Staelit finlandez, urmarit de unul rusesc/FOTO:X

Mai mulți experți în monitorizarea activităților spațiale atrag atenția asupra unor manevre neobișnuite efectuate de sateliți militari ruși, care s-au apropiat de un satelit comercial utilizat pentru furnizarea de imagini către armata ucraineană.

Deși nu există dovezi clare că este vorba despre o operațiune ostilă, incidentul readuce în discuție posibilitatea transformării spațiului cosmic într-un nou front al confruntării dintre Moscova și Occident,scrie publicația rusă independentă meduza.io.

Sateliții ruși și-au modificat orbita

Potrivit companiei de analiză spațială Integrity ISR, patru sateliți militari ruși — „Kosmos-2610”, „Kosmos-2611”, „Kosmos-2612” și „Kosmos-2613” — și-au modificat traiectoria orbitală în luna mai și au ajuns pe o orbită foarte apropiată de cea a satelitului ICEYE-X36.

Aparatul aparține companiei finlandezo-americane ICEYE, specializată în imagini radar de înaltă rezoluție și care colaborează cu Ucraina încă din primele luni ale invaziei ruse.

Manevrele au avut loc la doar câteva luni după extinderea cooperării dintre ICEYE și Ministerul Apărării de la Kiev, acord care oferă forțelor ucrainene acces suplimentar la imagini satelitare utilizate pentru recunoaștere și planificarea operațiunilor militare.

Cine sunt sateliții „Kosmos”?

Cei patru sateliți fac parte dintr-un grup lansat de Rusia în aprilie 2026 de la cosmodromul Plesețk, folosind o rachetă Soyuz-2.1b.

Ca în majoritatea lansărilor cu destinație militară, agenția spațială rusă nu a oferit detalii privind misiunea acestora, limitându-se la precizarea că sateliții au fost plasați pe orbită în interesul Ministerului Apărării.

Experții independenți susțin că tipul și rolul acestor aparate rămân necunoscute.

Cercetătorul olandez Bart Hendrickx, specializat în programul spațial rus, consideră că ar putea fi vorba despre o nouă generație de sateliți, având în vedere configurația neobișnuită utilizată la lansare.

O apropiere care ridică întrebări

Între 14 și 20 mai, sateliții ruși și-au modificat înclinația orbitală și au ajuns practic pe aceeași orbită cu ICEYE-X36.

La sfârșitul lunii mai, unele dintre aparate s-au apropiat la doar 13 kilometri de satelitul finlandez, o distanță redusă la scara operațiunilor spațiale.

Datele publice arată că sateliții continuă să evolueze în aceeași zonă orbitală, ceea ce înseamnă că noi apropieri sunt posibile în orice moment.

Mai mulți analiști au remarcat că tiparul de comportament seamănă cu cel al așa-numiților „sateliți inspectori”, utilizați de marile puteri pentru supravegherea altor aparate aflate pe orbită.

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Astfel de sisteme sunt dezvoltate de ani de zile de Rusia, Statele Unite și China și pot fi folosite pentru observare, interceptare electronică sau, în unele scenarii, pentru neutralizarea altor sateliți.

De ce este important ICEYE pentru Ucraina?

Compania ICEYE operează una dintre cele mai avansate constelații comerciale de sateliți radar din lume.

Spre deosebire de sateliții optici tradiționali, tehnologia SAR (Synthetic Aperture Radar) permite obținerea de imagini indiferent de condițiile meteorologice, de prezența norilor sau de momentul zilei.

Această capacitate este extrem de valoroasă în operațiunile militare, deoarece oferă informații actualizate despre deplasarea trupelor, pozițiile defensive, infrastructura critică și activitățile logistice.

De la începutul războiului, ICEYE a furnizat Ucrainei acces la imagini radar utilizate în identificarea bazelor militare, aerodromurilor, depozitelor de combustibil și altor obiective strategice aflate pe teritoriul controlat de Rusia.

Compania operează în prezent peste 50 de sateliți activi și colaborează cu mai multe state occidentale, inclusiv Statele Unite, Finlanda, Germania și Polonia.

Este vorba despre o operațiune deliberată?

Aici opiniile experților sunt împărțite.

Astronomul american Jonathan McDowell consideră că apropierea ar putea fi pur întâmplătoare. El subliniază că altitudinea de 500-550 de kilometri este una dintre cele mai utilizate pentru sateliții de observare a Pământului.

În opinia sa, dacă Rusia ar urmări efectiv satelitul ICEYE-X36, ar fi necesară menținerea unei distanțe constante mult mai mici, ceea ce datele actuale nu indică.

O poziție similară are și cercetătorul olandez Marco Langbroek, care consideră prematură concluzia că Moscova desfășoară o operațiune de supraveghere.

Pe de altă parte, există și argumente care susțin ipoteza unei acțiuni deliberate.

În primul rând, sateliții ruși și-au modificat orbita după lansare, utilizând combustibil propriu — o manevră costisitoare și relativ rară, deoarece reduce durata de viață a aparatelor.

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În al doilea rând, dintre toate obiectele aflate în apropiere, ICEYE-X36 este unul dintre cele mai relevante din punct de vedere militar, având în vedere colaborarea sa cunoscută cu Ucraina.

Spațiul, noul câmp de confruntare

Îngrijorările nu sunt noi. În 2022, reprezentantul Rusiei la Organizația Națiunilor Unite, Konstantin Voronțov, avertiza că sateliții comerciali utilizați în scopuri militare ar putea deveni „ținte legitime” în cazul unui conflict.

În același timp, Rusia dispune de sisteme anti-satelit, inclusiv rachete capabile să distrugă aparate aflate pe orbită și sateliți special concepuți pentru interceptarea sau neutralizarea altor obiecte spațiale.

Totuși, Bart Hendrickx avertizează că este prea devreme pentru concluzii definitive.

Există încă o probabilitate ridicată ca apropierea să fie o coincidență. Dacă scopul era monitorizarea sau influențarea unui satelit ICEYE, este legitim să ne întrebăm de ce ar fi fost necesare cinci aparate pentru această misiune”, afirmă cercetătorul.

În opinia sa, comportamentul sateliților ruși în următoarele săptămâni va oferi indicii mai clare despre natura reală a acestor manevre.

Până atunci, episodul ilustrează modul în care competiția strategică dintre marile puteri se extinde tot mai mult dincolo de fronturile convenționale, transformând orbita Pământului într-un spațiu de interes militar și geopolitic din ce în ce mai disputat.

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