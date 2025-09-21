Generalul rus Alexander Lapin, demis din armată și numit consilier în Tatarstan

General-colonelul Alexander Lapin, unul dintre comandanții de rang înalt ai armatei ruse care a luptat în primele faze ale războiului din Ucraina, a fost demis din serviciul militar.

Lapin, în vârstă de 61 de ani, urmează să fie numit consilier al liderului din Tatarstan. El va fi responsabil pentru sprijinul acordat veteranilor și familiilor acestora, a precizat agenția locală Tatar Inform, potrivit News.ro.

Criticat după retragerea din Lîman

În 2022, generalul a condus Districtul Militar Central al Rusiei și gruparea „Centru” în Ucraina. După retragerea trupelor ruse din orașul ucrainean Lîman, Lapin a fost criticat dur de liderul cecen Ramzan Kadîrov.

Ulterior, el a fost numit la comanda Districtului Militar Leningrad, unde a condus și gruparea „Nord” atât în Ucraina, cât și la granița ucraineană, a relatat publicația RBC, citând o sursă neidentificată, potrivit Reuters.

În august 2025, Lapin a fost înlocuit de general-colonelul Evgheni Nikiforov, pierzând astfel funcțiile de conducere militară.